Świdwin: Referendum ws. odwołania burmistrza i rady miasta

O godz. 7 rano w niedzielę rozpoczęło się w Świdwinie (Zachodniopomorskie) referendum ws. odwołania burmistrza Jana Owsiaka oraz rady miasta. Lokale referendalne będą otwarte do godz. 21.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Lukasz Szelemej /East News

Referendum odbywa się w 8 obwodowych komisjach. Mieszkańcy będą odpowiadać na dwa pytania: "Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Burmistrza Świdwina Jana Owsiaka przed upływem kadencji?" oraz "Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Rady Miasta Świdwin przed upływem kadencji?".

By referendum było ważne minimalna frekwencja musi wynieść 3/5 głosujących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli do urn musiałoby pójść co najmniej 3276 osób.

Od godz. 24 w piątek, do zakończenia głosowania, trwa cisza referendalna.