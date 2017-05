Święczkowski: nowe zawiadomienia o przestępstwach związanych z nieruchomościami

"Tych postępowań jest olbrzymia ilość, ok. 100, duża część z tych postępowań trafiła do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu" - powiedział we wtorek w Polskim Radiu24 prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Podczas śledztw związanych z reprywatyzacją warszawską pojawiły się zawiadomienia dotyczące podobnych oszustw dokonywanych w innych miastach Polski, np. Łodzi i Krakowie.

Zdjęcie Bogdan Święczkowski /RMF

Święczkowski powiedział, że cały czas są zgłaszane nowe zawiadomienia o przestępstwach związanych z reprywatyzacją nieruchomości. "Tych postępowań jest olbrzymia ilość, ok. 100, duża część z tych postępowań trafiła do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu" - zaznaczył.

Poinformował, że część tych postępowań zostało przekazanych do prokuratur okręgowych regionu wrocławskiego. Postępowania związane z reprywatyzacją prowadzi też prokuratura warszawska.

Święczkowski powiedział, że do prokuratury docierają sygnały o podobnych oszustwach w innych miastach Polski, np. Łodzi i Krakowie.

Pytany o skalę wyłudzeń związanych z nieruchomościami, powiedział: "Nie chcę określać skali finansowej, ale w moim przekonaniu są to bardzo olbrzymie sumy pieniędzy przekraczające setki milionów złotych, jeżeli nie miliardy". "Ale oczywiście w tej chwili nie mamy określonych żadnych kwot, nie mamy określonych wartości tych nieruchomości, to musi trwać" - zaznaczył.

Powiedział, że tzw. afera reprywatyzacyjna jest jedną najdłużej trwających afer gospodarczych w ostatnich latach. "W moim przekonaniu w latach poprzednich, od 2007 r., mieliśmy do czynienia z tak wielką falą wielu afer, oszustw, prób wyłudzeń pieniędzy, że sprawa reprywatyzacji warszawskiej jawi się jako jeden z wątków wielkiej fali wyłudzeń i oszustw" - ocenił.