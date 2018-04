Święto dowództwa Garnizonu Warszawa. Wystąpienie prezydenta

"Tradycja stania na straży Warszawy, to tradycja stania na straży także Rzeczypospolitej" - mówił prezydent Andrzej Duda w czwartek podczas święta dowództwa Garnizonu Warszawa, na pl. Piłsudskiego.

W uroczystości udział wziął również m.in. szef MON Mariusz Błaszczak.

Przed wystąpieniem prezydenta, szef MON wraz z dowódcą Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robertem Głąbem, wręczyli złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju.

Andrzej Duda podkreślił, że święto Garnizonu Warszawa wywodzi się jeszcze z tradycji insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., w tym bitwy o Warszawę.

"To był obok zwycięskiej bitwy pod Racławicami z całą pewnością największy sukces insurekcji kościuszkowskiej - to właśnie w tamtym momencie ustanowiono pierwszego dowódcę wojskowego Warszawy, a więc to tradycja stania na straży Warszawy, to tradycja stania na straży także i Rzeczypospolitej" - mówił prezydent.

Andrzej Duda w trakcie wystąpienia przed Grobem Nieznanego Żołnierza stwierdził, że to święte dla Polaków miejsce, gdzie oddawany jest hołd wszystkim polskim patriotom, żołnierzom i bohaterom, którzy walczyli o niepodległość Polski. "To tu właśnie składamy im pokłon, oddajemy im hołd" - mówił prezydent.

Jak zaznaczył, Grób Nieznanego Żołnierza, to także "miejsce zaszczytne". "Nie wszystkie formacje, jednostki wojskowe mają ten zaszczyt, aby móc obchodzić swoje święto w tym właśnie miejscu, na tym placu, w cieniu Grobu Nieznanego Żołnierza" - dodał prezydent.

"Aby wojsko było gotowe do obrony Rzeczypospolitej"

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości możemy chlubić się postawą Wojska Polskiego i żołnierzy zawsze gotowych do najwyższych poświęceń w obronie naszej wolności - mówił szef MON Mariusz Błaszczak podczas obchodów święta Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Szef MON wskazywał, że przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, to ważna data, pokazującą, że możemy chlubić się postawą Wojska Polskiego, a żołnierze Wojska Polskiego zawsze byli gotowi do najwyższych poświęceń w obronie naszej wolności i w obronie Polski.

"Te tradycje kontynuuje Garnizon Warszawski, znany przede wszystkim z asysty honorowej, ale na co dzień służący, aby Wojsko Polskie było gotowe do obrony Rzeczypospolitej" - dodał.