Szef firmy Remedium Sylwester S. jest podejrzany o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 700 osób w ramach piramidy finansowej. Olsztyńska prokuratura okręgowa skieruje w czwartek do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o aresztowanie go na 3 miesiące.

Zdjęcie Sylwester S. podejrzany o wyłudzenie ponad 60 mln zł /RMF FM

Jak podał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, w środę rano na polecenie prokuratora, funkcjonariusze ABW z Olsztyn zatrzymali Sylwestra S. Prokurator przedstawił mężczyźnie łącznie 11 zarzutów dotyczących prowadzenia nielegalnej działalności parabankowej w ramach piramidy finansowej.

Reklama

- Główny zarzut dotyczy doprowadzenia w okresie od maja 2005 r. do lutego 2013 r. ponad 700 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 60 mln 145 tys. zł. Podejrzany miał wprowadzić w błąd co do charakteru lokat pieniężnych, w związku z prowadzoną przez podejrzanego działalnością w spółce Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. - wyjaśnił prokurator Stodolny.

Pozostałe zarzuty dotyczą również oszustw, działania na szkodę spółek, którymi podejrzany zarządzał i doprowadzenie w wyniku nadużycia uprawnień oraz przywłaszczania pieniędzy spółek do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 33 mln zł, usunięcia składników majątkowych w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu, prowadzenia w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych, prowadzenia bez zezwolenia działalności parabankowej, niezgłaszania wniosku o upadłość spółek.