Sylwestrowe ataki na biura posłów PiS

Biura czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości zostały zaatakowane podczas sylwestrowej nocy. Wandale pokleili zamki, a drzwi pomalowali sprejami.

Karol Szyszko, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ poinformował o dwóch kolejnych atakach na biura posłów PiS. Tym razem wandale wzięli na cel biura Zdzisława Krasnodębskiego i Pawła Lisieckiego.

Jak napisał Szyszko, wandale zakleili nieznaną substancją zamki do drzwi. Żeby je otworzyć, konieczne było ich rozwiercenie.





Po dwóch sylwestrowych atakach okazało się, że to nie koniec. Kolejne dwa odkryto w Nowy Rok. Wandale zniszczyli też drzwi do biura posła Łukasza Schreibera, a także Kosmy Złotowskiego.



"Macie krew na rękach. Piotr Szczęsny zginął przez was" - taki napis widniał na drzwiach do biura posła Schreibera.





W grudniu ubiegłego roku miała miejsce próba podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy. Wcześniej biuro poselskie Andrzeja Melaka zostało zalane farbą przez wandali, zaś w Szczecinie bandyci zaatakowali biuro posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego.