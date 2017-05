"SZ": Sygnały niezadowolenia z PiS. "Poparcie się kruszy"

"Süddeutsche Zeitung“ pisze w sobotnim wydaniu o marszu wolności w Polsce i zagrożeniach, jakie ten protest uliczny może stanowić dla rządzącego PiS.

Jeszcze niedawno "panowanie narodowo-populistycznego rządu PiS wydawało się być trwałe" - pisze Florian Hassel w opiniotwórczej "Süddeutsche Zeitung". Autor komentarza zatytułowanego "Poparcie się kruszy" przypomina, że poprzednia partia rządząca, a teraz opozycyjna PO była "tak bardzo osłabiona, że wielu przepowiadało jej szybki rozpad".

Obecnie jest odwrotnie. PO pnie się w sondażach w górę, PiS spada. "Dla opozycji jest jeszcze za wcześnie na radość" - zauważa Florian Hassel. I nie dlatego, że wybory w Polsce odbędą się dopiero za dwa lata - podkreśla. Sęk w tym, że "opozycja korzysta nie na własnych, nowych pomysłach czy głowach, tylko na błędach rządu" - wyjaśnia.

Bardziej kluczowe jest jednak to, że "nawet zwolennicy PiS zauważają, że coś jest nie tak, jeśli cała UE popiera Polaka Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, a jego kraj jest temu przeciwny, po czym PiS chce robić z tej sromotnej klęski bohaterski czyn. Także masowe wyrzucanie poważanych generałów i przeprowadzana z pośpieszną arogancją reforma szkolna wpłynęły na wykruszanie się szeregów zwolenników rządu"- wyjaśnia Hassel.

Milion podpisów pod petycją ws. referendum o reformie szkolnej jest "sygnałem niezadowolenia, który niedawno byłby nie do pomyślenia" - pisze SZ.

Autor zauważa w konkluzji, że jeśli uda się zorganizować w sobotę największy od roku protest uliczny, to "dla opozycji będzie to zwiastun parcia do przodu".

