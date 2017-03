​Szczecin: Poseł Nitras przekazał flagę UE do biura Prawa i Sprawiedliwości

Poseł PO Sławomir Nitras przekazał w poniedziałek flagę Unii Europejskiej do biura Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Jak podkreślił, tylko na biurach PiS nie ma flag unijnych.

"Kiedy w sobotę cała Polska była biało-czerwona, a także niebieska w złociste gwiazdy, zauważyłem, że jedyne instytucje, które nie świętują to biura posłów PiS, na których w sposób symboliczny wisi flaga polska i flaga PiS" - powiedział Nitras dziennikarzom. Jak dodał, chciałby aby szczecińskie biuro PiS było pierwsze w Polsce, na którym zawiśnie flaga europejska.

"Dziś mamy wybór między Polską europejską, a Polską PiS-owską. Polska europejska to nie jest wybór partyjny, ale wybór historyczny, cywilizacyjny, wybór przyszłości. Polska PiS-owska symbolizuje dla mnie pewne zamknięcie, brak woli współpracy, obrażenie się na wszystkich i izolowanie Polski w Europie" - powiedział poseł Platformy.

Nitras chciał wręczyć flagę UE oraz flagę Polski wicemarszałkowi Sejmu Joachimowi Brudzińskiemu, którego jednak nie było w biurze. Poseł przekazał ją na ręce sekretarza zarządu okręgowego PiS w Szczecinie Witolda Witkowskiego.

"Przyjmuję flagę Unii jako znak zwycięstwa. My w PiS mamy swoje zasady, którymi się szczycimy i to co zrobimy z flagą będzie zależało od naszych władz" - powiedział Witkowski. Jednocześnie wręczył posłowi PO flagę biało-czerwoną.

Witkowski wyjaśnił, że obecnie wicemarszałek przebywa na pielgrzymce polskich kombatantów w Izraelu. "Joachim Brudziński prosił by pozdrowić posła Nitrasa, za którego będzie się modlił, żeby było mu łatwiej przetrwać ten trudny czas" - dodał.