Szczecin: Sędzia prowadził samochód w stanie nietrzeźwości?

Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kierowania przez sędziego pojazdem w stanie nietrzeźwości. Notatka dotycząca zdarzenia trafiła też do szczecińskiego sądu okręgowego.

Zdjęcie . /Fot. Piotr Kamionka /Reporter

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Według portalu "wPolityce" chodzi o przewodniczącą XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie. Sędzia - jak podał portal - prowadziła auto mając we krwi 0,8 promila alkoholu i spowodowała dwie kolizje; powstrzymać od dalszej jazdy mieli ją świadkowie, wyrywając kluczyki ze stacyjki.

Pytany o to rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Michał Tomala powiedział, że do sądu wpłynęła notatka, że "sędzia ze Szczecina miał prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości". Dodał, że prezes sądu czeka teraz na dokumenty z policji i prokuratury. "Jeżeli wpłyną wtedy zostaną podjęte decyzje, które wynikają z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych" - dodał. Zastrzegł, że nie wie jakie będą to decyzje.

"Jest to sprawa poważna, nie można się opierać tylko i wyłącznie na notatce urzędowej, dlatego też odpowiednie dokumenty powinny być jak najszybciej przesłane do sądu" - podkreślił Tomala.