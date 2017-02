​Szczecin: Zarzut dla kierowcy, który wjechał w przystanek

Zarzut spowodowania wypadku drogowego usłyszał w sobotę kierowca samochodu, który wjechał w Szczecinie w barierę oddzielającą jezdnię od przystanku. W piątkowym wypadku ucierpiało pięć osób.

Zdjęcie 5 osób zostało rannych w wypadku, do jakiego doszło w Szczecinie /Marcin Bielecki /PAP

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, zagrożonego karą do trzech lat pozbawienia wolności - powiedziała PAP aspirant Irena Kornicz z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji. Jak dodała, prokurator zastosował wobec kierującego także dozór policji do czasu rozprawy i poręczenie majątkowe.

Osobowy mercedes kierowany przez 50-letniego mężczyznę wjechał w piątek wieczorem na ul. Wyszyńskiego w barierę, która oddzielała jezdnię od przystanku tramwajowo-autobusowego. Kierowca, który spowodował wypadek, był trzeźwy.

Poszkodowanych w wypadku zostało pięć osób, stojących na przystanku. Trafiły one do szczecińskich szpitali. Stan zdrowia czterech z nich w wieku od 17 do lat 70 lat określono jako "dobry". Najbardziej poszkodowana została 17-letnia dziewczyna, która trafiła do szpitala z urazami głowy i klatki piersiowej.