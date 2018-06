Szczepienia warunkiem przyjęcia do żłobka i przedszkola? Jest projekt w tej sprawie

Wrocławscy aktywiści chcą, aby szczepienia dzieci były kryterium przyjęcia do żłobków i przedszkoli. Powstał w tej sprawie projekt nowelizacji ustawy. Nie jest to inicjatywa partyjna - podaje Gazeta Wyborcza.

Zdjęcie W Polsce 95 proc. rodziców szczepi swoje dzieci. Co roku jednak szczepienia wykonywane są coraz rzadziej /123RF/PICSEL

Rośnie liczba przeciwnych szczepieniom Polaków. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówi o nawet 30 proc. wzroście "antyszczepionkowców" rocznie.

W związku z tym w sieci pojawił się projekt nowelizacji ustawy o szczepieniach dzieci, który zakłada wprowadzenie obowiązku szczepienia jako warunek przyjęcia do żłobków i przedszkoli. O sprawie pisze Gazeta Wyborcza.

"Widzimy, co się dzieje w Europie, a szczególnie u naszych południowych sąsiadów. Już jakiś czas temu chcieliśmy, aby miasto Wrocław wprowadziło obowiązek szczepienia jako kryterium przyjęć do żłobków i przedszkoli" - mówi członek SLD Robert Wagner, jeden z dwóch autorów projektu. "Usłyszeliśmy, że trzeba to wprowadzić ustawowo, więc ruszamy z całą procedurą" - dodaje wrocławski aktywista.

Jeśli Wagner wraz z adwokatem Marcinem Kostką, który napisał projekt, zbiorą 100 tys. podpisów popierających ich inicjatywę, projekt obywatelski zostanie złożony do Sejmu. Jak podkreśla Wagner, ich koncepcja nie jest planem żadnej partii.