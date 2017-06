Szczerski: Europa musi się poświęcić dla swoich wartości

By skutecznie walczyć z terroryzmem, Europa musi wprost powiedzieć, że terroryzm związany jest z radykalnym odłamem islamu, a także powinna opowiedzieć się za systemem wartości, którego będzie chciała bronić - mówił w TVP Info szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski /Agata Grzybowska /

Prezydencki minister komentował sobotnie, kolejne zamachy terrorystyczne w Londynie.



Reklama

Podkreślał, że "musimy jasno powiedzieć, kto jest naszym wrogiem w tej wojnie z terroryzmem". "Wiele państw europejskich z powodu politycznej poprawności nie chce tego przyznać. To jest wojna z radykalnym odłamem politycznego islamu, który wykorzystuje także elementy religijne i pewne elementy pogardy i nienawiści do naszego stylu życia, żeby radykalizować swoich żołnierzy. To trzeba po prostu powiedzieć" - mówił szef gabinetu prezydenta. Nie należy - dodał - mówić o tych sprawach "enigmatycznie", tak jak to się robi w wielu państwach.

Po drugie, zdaniem Szczerskiego, Europa powinna być świadoma swojej własnej tożsamości i "wiedzieć, że musi jej bronić".

"Europa jest dzisiaj zagubiona, dlatego jest też przedmiotem pogardy tych radykalnych ruchów, dlatego że dziś sama nie wie, jaka jest jej tożsamość i próbuje budować swoją tożsamość na ruchomych piaskach" - przekonywał szef gabinetu prezydenta. "Europa musi opowiedzieć się za pewnym systemem wartości, którego będzie chciała realnie bronić i musi się dla tego systemu wartości poświęcić" - dodał.

Inaczej, przekonywał, "tego starcia nie wygramy".

Szczerski nie chciał komentować medialnych spekulacji na temat kolejnych zmian personalnych w Kancelarii Prezydenta, m.in. ewentualnej dymisji szefowej kancelarii Małgorzaty Sadurskiej. Przekonywał, że "to są plotki", a on może plotkować "najwyżej na swój własny temat".