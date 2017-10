​Szczerski: Jest akceptacja wniosku prezydenta o zwołanie Zgromadzenia Narodowego

Jest akceptacja dla wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia - poinformował we wtorek PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak podkreślił minister, uroczyste posiedzenie odbędzie się najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych tego dnia. Prezydent wygłosi przed ZN orędzie.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się w poniedziałek z wnioskiem do Sejmu o zwołanie Zgromadzenia Narodowego na 5 grudnia - dzień, w którym przypada 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski - współtwórca niepodległej Polski - urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie.

Urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego, to taka inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - powiedział prezydent w poniedziałek dziennikarzom w Wodzisławiu Śląskim, pytany o swój wniosek ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego.

Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślił w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że "Zgromadzenie Narodowego to wyjątkowe wydarzenie polityczne". "W ten sposób pokażemy doniosłe znaczenie obchodów odzyskania niepodległości" - dodał Kolarski.

W przypadkach określonych w konstytucji, Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego.

W przyszłym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizacją obchodów zajmuje się Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości powołany przez prezydenta Dudę. Na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu na początku września prezydent mówił, że chciałby, aby była świadomość lokalnego wkładu w odzyskanie niepodległości i aby w lokalnych społecznościach byli wspominani ci, którzy są "bohaterami niepodległości".