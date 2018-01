Szczerski: Spotkanie Duda-Tillerson pokazało zbieżność poglądów

Prezydent Andrzej Duda i sekretarz stanu USA Rex Tillerson uzgodnili polsko-amerykańską mapę działań w najbliższym czasie dot. wspólnych stosunków gospodarczych i politycznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego - poinformował w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Andrzej Duda i Rex Tillerson spotkali się w piątek wieczorem w Warszawie. Rozmowa, która odbyła się w Belwederze, trwała około godziny.

"Rozmowa trwała godzinę, a więc dłużej niż było to zaplanowane. To co pokazała, to daleko idącą zbieżność poglądów i stanowisk między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kluczowych dzisiaj elementach polityki międzynarodowej" - powiedział po spotkaniu szef gabinetu prezydenta RP.Jak podkreślił, "będziemy mogli się spodziewać w najbliższym czasie kolejnych rozmów polsko-amerykańskich, które by nas doprowadziły do coraz bardziej zaawansowanego partnerstwa polsko-amerykańskiego".

"Teraz mówimy już o zaawansowanym partnerstwie polsko-amerykańskim, które przynosiłoby dobry efekt dla bezpieczeństwa naszego regionu, dla bezpieczeństwa Polski, dla rozwoju gospodarczego Polski, a także promieniowałoby na cały region i Europę. Co by było bardzo ważne i byłoby czynnikiem stabilizującym" - zaznaczył minister.

Jak powiedział, "Stany Zjednoczone bardzo liczą na rolę Polski jako stabilizatora regionu, stabilizatora stosunków międzynarodowych, stabilizatora w bezpieczeństwie w ramach NATO i w różnych newralgicznych częściach świata". "Polska może tę funkcję stabilizatora pełnić, tę funkcję odpowiedzialnego partnera amerykańskiego pełnić. I o tym także dziś była mowa" - dodał prezydencki minister.

Szczerski był pytany, jakie są punkty na wspomnianej przez niego "polsko-amerykańskiej mapie działań dot. wspólnych stosunków gospodarczych i politycznych", którą uzgodnili w piątek Duda i Tillerson.

Według ministra pierwszymi punktami tej mapy jest to, co "zarysowali prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podczas spotkania w Warszawie w lipcu 2017 r., czyli partnerstwo militarne, gospodarcze w tym energetyczne i partnerstwo globalne w tym Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych".

Szczerski dodał, że są to bloki spraw łączące politykę polską i amerykańską. "To są trzy duże bloki spraw i region czyli Trójmorze, które łączą dzisiaj politykę amerykańską z polityką polską i pozwalają nam mówić o zawiązanym partnerstwie" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Zaznaczył, że obaj politycy omawiając kwestie międzynarodowe rozmawiali m.in. o amerykańskiej strategii wobec Afganistanu i zaangażowaniu NATO, w tym Polski w tę kwestię, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o konflikcie w Syrii.

Duda i Tillerson rozmawiali też o "wspólnym koordynowaniu prac i działań na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ" - dodał minister. "Obaj rozmówcy mówili, jak ważne dla realizacji wspólnych wartości, którym hołduje Polska i Stany Zjednoczony, jest działanie razem na forum globalnym, czyli w Radzie Bezpieczeństwa" - zaznaczył Szczerski.

Tematem rozmowy obu polityków był też tegoroczny szczyt NATO oraz kwestie, którymi "ten szczyt powinien się zająć. "Rozmawiano także o konflikcie na Ukrainie oraz o sankcjach wobec Rosji jako tym elemencie, gdzie Polska i Stany Zjednoczone mają wspólne stanowisko mówiące o konieczności podtrzymania tych sankcji, aż nie przywrócimy ładu międzynarodowego opartego na prawie w relacjach między państwami w naszym regionie" - podkreślił minister.

Duda i Tillerson rozmawiali też o kwestiach dotyczących bezpośrednich relacji polsko-amerykańskich. O kwestii modernizacji polskiej armii, w tym o kontraktach w jej ramach, a także o współpracy wojskowej, w tym o obecności wojsk amerykańskich "dzisiaj i w najbliższym czasie" - dodał Szczerski.

Jak zaznaczył minister tematem rozmowy, Dudy i Tillersona była także współpraca gospodarcza, m.in. współpraca energetyczna. Rozmawiano też "o dwóch wielkich projektach, które możemy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi realizować" - zaznaczył. "To znaczy z jednej strony regionalny projekt, czyli Trójmorze: bardzo wyraźne wsparcie administracji amerykańskiej dla tego projektu, dla tej inicjatywy, zainteresowanie jej rozwojem" - powiedział Szczerski. Jak dodał, prezydent Duda i Tillerson omówili szczegóły tej inicjatywy.

Rex Tillerson przyleciał z dwudniową wizytą do Warszawy w piątek wprost ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, na którym od wtorku obecny był też prezydent Andrzej Duda. W sobotę amerykański sekretarz stanu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem. Tillerson weźmie udział w uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, gdzie złoży wieniec; planowane jest też jego krótkie wystąpienie.