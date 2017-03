Szczerski: Sprawa modernizacji armii będzie tematem rozmów prezydenta z szefem MON

Sprawa modernizacji armii, zakupów uzbrojenia będzie przedmiotem rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MON Antonim Macierewiczem 31 marca, a także podczas dorocznej odprawy kadry kierowniczej MON planowanej na 12 kwietnia - powiedział w poniedziałek prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski /Daniel Gnap /East News

Szczerski był pytany o doniesienia RMF FM o tym, że MON zamiast zapowiadanego zakupu 16 śmigłowców dla polskiej armii, chce kupić ich 12, że terminy zakupu się opóźniają, a nawet, że przetarg może być zagrożony. Dziennikarze pytali, czy prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, kontaktował się w tej sprawie z Antonim Macierewiczem. Szczerski zaznaczył, że nie należy komentować przetargów przed ich rozstrzygnięciem, bo - jak mówił - byłoby to integrowaniem w procedurę przetargową, a to jest niewłaściwe.

"Natomiast sprawa modernizacji polskiej armii, zakupów uzbrojenia i sprzętu będzie przedmiotem rozmowy prezydenta z ministrem obrony narodowej, która jest zapowiedziana na 31 marca, ale także przede wszystkim będzie przedmiotem rozmowy w trakcie dorocznej odprawy kadry kierowniczej MON, która jest planowana na 12 kwietnia" - powiedział Szczerski dziennikarzom.

Jak dodał, "tematyka modernizacji polskiej armii będzie jednym z centralnych punktów rozmowy prezydenta z kadrą kierowniczą MON".

Minister dopytywany, czy prezydent będzie także pytał o sprawy, które poruszył w dwóch pismach do Antoniego Macierewicza, Szczerski zaznaczył, że spotkanie z kierownictwem MON to wydarzenie doroczne, nie ma charakteru nadzwyczajnego tylko przeglądowy i jego tematyka obejmuje całość spraw wiązanych z wojskiem od dowodzenia, poprzez kwestie personalne aż do sprawy modernizacji polskiej armii.

W połowie marca prezydent Duda wystosował do szefa MON dwa listy, w których domagał się "stosownych działań" ws. obsady stanowisk attache obrony m.in. USA, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie oraz informacji o tworzeniu wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu, które ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance.

W ubiegły wtorek szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski powiedział, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra obrony. Zapowiedział, że BBN skieruje w imieniu Andrzeja Dudy zaproszenie do Antoniego Macierewicza, by prezydent mógł z nim "porozmawiać osobiście". Spotkanie ma się odbyć 31 marca w siedzibie BBN.