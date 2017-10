​Szczerski w "Dzienniku Gazecie Prawnej": Cztery warunki prezydenta

W wywiadzie dla poniedziałkowego "Dziennika Gazety Prawnej" Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, wykazuje optymizm co do osiągnięcia kompromisu z PiS w sprawie sądów.

Szczerski podkreślił, że prezydentowi zależy na tym, by jego ustawy reformujące Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy weszły w życie, bo "dokonują one fundamentalnej poprawy pracy tych organów i realizują prezydencki program wyborczy".

"Dlatego trwają rozmowy z większością parlamentarną i przy dobrej woli uda się zakończyć je kompromisem" - powiedział szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Na pytanie, czy jest możliwy scenariusz z jednej strony weta, a z drugiej nieuchwalenia ustaw, Szczerski powiedział: "Jesteśmy dziś od niego dalej niż bliżej".

Krzysztof Szczerski podkreślił, że "prezydent jasno określił swoje oczekiwania co do ostatecznego kształtu ustaw o centralnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości". "Są one cztery: wielopartyjna podstawa wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, obiektywne i transparentne kryterium zmian kadrowych w Sądzie Najwyższym, uspołecznienie działań tych instytucji m.in. przez skargę nadzwyczajną oraz wycofanie roli prokuratora generalnego z bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tych organów państwa".

Zapytany, na ile na stosunki Andrzej Duda - PiS rzutują konflikty z ministrami sprawiedliwości i spraw zagranicznych, Szczerski odpowiedział, że "to nie tyle konflikty, ile - każdorazowo - różnice zdań w bardzo konkretnych sprawach".

"I są one rozstrzygane raz w lepszym stylu, a raz w gorszym, zależnie od okoliczności, w tym okoliczności personalnych. Niektóre się ciągną, przybierając złe formy, co jest niekorzystne z punku widzenia interesu państwa. Ta ostatnia uwaga nie dotyczy spraw z zakresu polityki zagranicznej" - podkreślił Szczerski.