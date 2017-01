Szczerski: W imieniu prezydenta jadę do Waszyngtonu

Z początkiem lutego w imieniu prezydenta jadę do Waszyngtonu - poinformował w niedzielę w TVP Info prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski /VIP PHOTO /East News

Minister na antenie TVP Info komentował politykę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. "My oczywiście mówimy: Poland first. Polska przede wszystkim, dla nas Polska jest najważniejsza. On [Trump] mówi: America first. To nasze "Polska przede wszystkim" z jego "America first" muszą się spotkać na gruncie wspólnych interesów. To jest strategia na najbliższy czas" - powiedział.



"Dlatego w najbliższych tygodniach, w zasadzie każdego tygodnia będzie jakaś delegacja z Polski w Waszyngtonie. Ja jadę też z początkiem lutego w imieniu pana prezydenta" - poinformował Szczerski.



Donald Trump w piątek został uroczyście zaprzysiężony na 45. prezydenta USA.