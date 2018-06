Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie. Andrzej Duda zadowolony

"Odbywające się na różnych szczeblach spotkania Bukareszteńskiej Dziewiątki sprawiają, że jednomyślny głos wschodniej flanki NATO na temat bezpieczeństwa naszego regionu jest dobrze słyszalny" - powiedział Andrzej Duda podczas piątkowego szczytu państw wschodniej flanki NATO w Warszawie. Prezydent poinformował o przyjęciu wspólnej deklaracji państw Dziewiątki. "Mówimy w niej o tym, jak widzimy przyszłość NATO" - wyjaśnił.

Zdjęcie Uczestnicy szczytu /Jacek Turczyk /PAP

Piątkowe spotkanie jest drugim szczytem Bukareszteńskiej Dziewiątki; pierwszy odbył się w listopadzie 2015 r. w Bukareszcie. Biorą w nim udział prezydenci Polski i Rumunii - jako współgospodarze szczytu - oraz prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i przewodniczący parlamentu Czech.

Reklama

"Jestem przekonany, że tak jak to miało miejsce przed warszawskim szczytem Sojuszu, także dzisiaj dobrze wykorzystamy tę okazję do rozmów o bezpieczeństwie naszej części Europy i o kierunkach dalszej adaptacji NATO do nowych wyzwań i zagrożeń" - oświadczył Duda w swoim wystąpieniu w debacie zatytułowanej "Warszawa Plus: podniesienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO na następny poziom".

Wspólnie łatwiej

Polski prezydent podkreślił również liczne związki między krajami B9. "To nie tylko bliskość geograficzna, ale także podobne doświadczenia historyczne i wyrosła na ich gruncie wrażliwość oraz troska o pomyślny rozwój całego regionu. Wszystko to sprawia, że wspólnie łatwiej nam poszukiwać rozwiązań poprawiających nasze bezpieczeństwo" - przekonywał.

Jak dodał, współpraca krajów wschodniej flanki NATO jest szczególnie ważna "wobec wciąż niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie i w całej Europie".

"Spotkania B9, które odbywają się na różnych szczeblach, sprawiają, że jednomyślny głos wschodniej flanki NATO dot. bezpieczeństwa naszego regionu jest dobrze słyszalny; wspólnie udowadniamy naszym partnerom, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej są w stanie wziąć odpowiedzialność nie tylko za swój region, ale również aktywnie przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa zachodnich sojuszników" - zaznaczył Duda.

Prezydent o szczegółach deklaracji

Przyjęta na piątkowym szczycie deklaracja państw Bukareszteńskiej Dziewiątki to wyraz solidarności w ramach NATO i odpowiedzialnego podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem - powiedział prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

Prezydent poinformował, że deklaracja dot. dzisiejszych wyzwań, niebezpieczeństw dla flanki wschodniej, a także mówi o tym, jaka jest obecnie postawa Rosji.

"Deklaracja mówi o konflikcie zbrojnym na Ukrainie, który cały czas pozostaje nierozwiązany, mówi także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, dlatego że jest to wyraz nie tylko naszej odpowiedzialności i poważnego podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Sojuszu, ale także po raz kolejny demonstrowanie solidarności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc tego właśnie podejścia NATO - 360 stopni" - powiedział Duda.

Prezydent poinformował, że kolejna sesja szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki odbędzie się na Zamku Królewskim i poprowadzi ją prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Z kolei wieczorem przywódcy dziewięciu państw wschodniej flanki NATO wezmą udział w Belwederze w uroczystości z okazji 100-lecia niepodległości. W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich wysłuchają natomiast koncertu.