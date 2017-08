Szef MiB: Po nawałnicach przeprowadzono kontrolę 5130 budynków

Szef MiB Andrzej Adamczyk na specjalnym posiedzeniu poinformował, jakich działań podjął się jego resort przy usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły nad Polską. "Przejezdne są wszystkie drogi krajowe prowadzące przez tereny zniszczone w wyniku nawałnic" - powiedział Adamczyk.

Zdjęcie Andrzej Adamczyk, szef Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa /Reporter

Minister infrastruktury i budownictwa uczestniczył, obok m.in. premier Beaty Szydło, w środę w Gostyniu (woj. wielkopolskie) w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu antykryzysowego ws. sytuacji po nawałnicach, które ponad tydzień temu przeszły nad regionem i częścią kraju.

Reklama

Obecnie - zaznaczył minister na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu - Nadzór Budowalny na terenach dotkniętych przez nawałnice ocenia stan techniczny budynków pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania.

"Trwa bardzo intensywne działanie na terenach dotkniętych żywiołem - nie tylko w Wielkopolsce, ale w województwie kujawsko-pomorskim i w województwie pomorskim. Dzisiaj zaangażowanych w te działania jest około 140 pracowników Nadzoru Budowlanego z tych trzech województw" - powiedział Adamczyk.

Jak dodał, przeprowadzono kontrolę 5130 budynków, w tym 2213 mieszkalnych.

"Wydano decyzje o zakazie użytkowania budynków - ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia, użytkowników - w stosunku do 485 budynków, w tym 123 to budynki mieszkalne. Te 123 budynki mieszkalne muszą zostać poddane odbudowie, odtworzeniu w wielu przypadkach. Ich stan zagraża bezpieczeństwu zdrowiu i życiu. Pozostało do skontrolowania 2,5 tysięcy budynków" - powiedział szef MiB.

Jak mówił, "mamy nadzieję uporać się z całym tym przedsięwzięciem do końca miesiąca". "Jakkolwiek do obiektów, w których były przeprowadzane kontrole stanu technicznego w pierwszych godzinach po wystąpieniu żywiołu, musimy wrócić, aby dokonać tego szacunku stopnia zniszczenia według tych nowych procedur określonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale to zrobimy, z tym się uporamy. Jeżeli nie uda nam się tego dokonać się do końca sierpnia, to na pewno w pierwszych dniach września" - zapowiedział.

Pomoc od budowlańców

Adamczyk przypominał, że jego resort zwrócił się z apelem do producentów materiałów budowlanych, ale także do wykonawców realizujących inwestycje budowlane poprzez stowarzyszenia, federacje, związki, które skupiają tych przedsiębiorców. Jak mówił Adamczyk apel dotyczy przekazania - jeżeli jest to możliwe - w formie nieodpłatnej, materiałów budowlanych tym osobom, które zostały poszkodowane przez żywioł i które nie są w stanie poradzić sobie z odbudową, z remontem budynku.

"Zwróciliśmy się o utworzenie specjalnej, dedykowanej linii sprzedażowej ich produktów, która po dobrych cenach, po cenach często z dużym rabatem, pozwoli przez poszkodowanych zakupić te materiały budowlane. (...) Cieszymy się bardzo z tego, że producenci materiałów budowlanych już wczoraj odpowiedzieli na nasz apel. Już są gotowi przekazać część swojej produkcji nieodpłatnie, są gotowi stworzyć specjalną dedykowaną linię sprzedażową dla poszkodowanych w tej tragedii" - powiedział szef MiB.

Jak dodał, zwrócono się za pośrednictwem wojewodów do starostów, wójtów, burmistrzów gmin o pomoc w zorganizowaniu redystrybucji tych materiałów; koordynatorem całego przedsięwzięcia jest wiceszef MIB Tomasz Żuchowski.

Minister powiedział, że w transporcie materiałów budowlanych, które byłyby nieodpłatnie przekazywane, "mogłoby uczestniczyć wojsko". "I tutaj strona rządowa zabezpiecza transport dla tych materiałów budowlanych" - dodał.

Adamczyk zapewnił, że są przejezdne wszystkie drogi krajowe, które prowadzą przez tereny dotknięte żywiołem.

"Są i były przejezdne w pierwszej godzinach po wystąpieniu nawałnic i huraganów. Drogi krajowe w województwie pomorskim, w Wielkopolsce oraz w kujawsko-pomorskim - w niektórych przypadkach po trzech godzinach, w niektórych przypadkach w ciągu dnia - już w sobotę, czy dnia następnego po wystąpieniu żywiołów" - powiedział Adamczyk.

Jak mówił w przypadku szlaków kolejowych, "wszystkie były przejezdne w kilkanaście godzin - do 24 godzin po wystąpieniu żywiołów". "Usuwamy te awarie, które leżą w obszarze infrastruktury technicznej, ale nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie transportu kolejowego" - dodał.

Skutki nawałnic w liczbach

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską w drugim tygodniu sierpnia zginęło sześć osób, ponad 50 zostało rannych. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne. W Wielkopolsce zginęła jedna osoba. W krytycznym momencie bez prądu w regionie było ok. 150 tys. odbiorców.

Do tej pory wojewoda wielkopolski przekazał gminom w regionie ponad 17 mln zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób, które ucierpiały w wyniku nawałnic. Środki otrzymało w sumie 58 gmin w Wielkopolsce.

Państwowa Straż Pożarna w regionie odebrała w czasie drugiego weekendu sierpnia ponad 4,2 tys. zgłoszeń. Uszkodzonych zostało ponad 800 domów i 300 budynków gospodarczych. Ok. 1,8 tys. zgłoszeń dotyczyło wyrwanych, połamanych drzew. W wyniku ulewnych deszczy podtopionych zostało ok. 400 budynków oraz 40 dróg.