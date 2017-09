​Szef MON: Grożą nam ci, którzy ze Wschodu są gotowi zmieniać ład europejski

"Mamy świadomość, że coraz bardziej grożą nam ci, którzy ze Wschodu są gotowi - poprzez agresję - zmieniać ład europejski, którzy poprzez agresję, przemoc i siłę chcą realizować swoje cele polityczne" - powiedział szef MON Antoni Macierewicz w Gdyni na pokładzie ORP "Błyskawica" podczas uroczystej promocji oficerskiej absolwentów Akademii Marynarki Wojennej.

Antoni Macierewicz w swoim przemówieniu zauważył, że w rocie przysięgi, którą złożyli nowi oficerowie MW, są "wzruszające i niesłychane mocne słowa: nigdy cię nie zawiodę ojczyzno, dobro Rzeczpospolitej będzie moim najwyższym prawem".

"Te słowa, w waszych ustach, wypowiedziane dzisiaj, 1 września, w rocznicę agresji niemieckiej na Polskę, w rocznicę wybuchu najstraszliwszej w historii wojen, II wojny światowej, która zmiotła w Polsce sześć milionów istnień ludzkich, która obróciła w perzynę polskie miasta i wsie, która miała zniszczyć naród polski, te słowa brzmią szczególnie silnie, szczególnie poruszająco i szczególnie zobowiązująco" - mówił Macierewicz.

"Zagrożenia przybierają nowy kształt"

"Jesteście świadomi, właśnie dlatego, że to jest dzień 1 września, jakie wyzwania mogą stać przed wami. Jesteście świadomi, jakie trudy i obowiązki bierzecie na siebie" - dodał szef MON. Jak podkreślił, oficerowie są kadrą Wojska Polskiego, które "staje wobec nowych zagrożeń, zagrożeń, które pamiętamy z przeszłości". Dzisiaj - dodał - te zagrożenia przybierają "nowy kształt".

"Mamy świadomość, że (...) coraz bardziej grożą nam ci, którzy ze Wschodu są gotowi poprzez agresję zmieniać ład europejski, którzy poprzez agresję, przemoc i siłę chcą realizować swoje cele polityczne". "I to wy będziecie odpowiedzialni za to, że nigdy Polsce nie zagrozi żadne niebezpieczeństwo, to wy bierzecie na siebie tę odpowiedzialność. To od was naród polski będzie oczekiwał gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział minister obrony narodowej.

Ocenił również, że Polacy nigdy nie byli tak dumni ze swojej armii, jak dzisiaj - patrząc na tę nową, młodą kadrę, która bierze odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny.

Marynarka Wojenna będzie musiała przybrać nowy kształt, m.in. przez techniczną modernizację - mówił minister.

"Cały wysiłek rządu i państwa polskiego skoncentrowany jest na tym, żeby Wojsko Polskie było tak silne, by było zdolne w najbliższym czasie samo sprostać najgorszym wyzwaniom, ale tak długo, jak długo do tego nie dojdzie, mamy to szczęście, iż wraz z nami naszych granic bronią wojska NATO, bronią wojska amerykańskie" - powiedział Macierewicz.

"Wy wraz z nimi jesteście zdolni skutecznie bronić bezpieczeństwa państwa, jesteście zdolni - dysponując już niedługo nowymi możliwościami technicznymi (...) skutecznie się każdej agresji przeciwstawić" - mówił minister do absolwentów.

Przekonywał, że "Marynarka będzie musiała przybrać nowy kształt (...) w większym stopniu dysponować środkami zdolnymi powstrzymać każdego przeciwnika". Zaznaczył, że będzie też musiała wrócić do swoich korzeni, "będzie musiała wrócić nad Bałtyk i stąd dowodzić swoimi okrętami". "To jeden z istotnych wymogów skuteczności działania" - ocenił Macierewicz.

Apel prezydenta do oficerów marynarki wojennej

Przed wystąpieniem szefa MON szef BBN Paweł Soloch odczytał list od Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda zaapelował do oficerów marynarki wojennej, by "pamiętali, że każda z funkcji, którą obejmą w normalnej służbie, wiąże się z dużym prestiżem i jeszcze większą odpowiedzialnością za prawidłowe wykonywanie zadań i za powierzonych im podwładnych".

Prezydent przypomniał, że ich praca to przede wszystkim służba. "Jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed wami zadaniom i że w przyszłości Marynarka Wojenna RP będzie nie tylko wyposażona w nowoczesne jednostki - o co zabiegamy i czemu poświęcamy obecnie wiele pracy - ale też będzie mogła pochwalić się profesjonalną, gotową do odważnych decyzji kadrą" - podkreślił Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że w BBN we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej trwa opracowywanie strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego Polski.

Uroczystość na pokładzie historycznego niszczyciela

Uroczystość na pokładzie niszczyciela ORP "Błyskawica" była świętem dla 22 nowych oficerów, ich rodzin i przyjaciół. Promowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki - na zakończenie oficjalnych uroczystości podrzucili w górę czapki i przyjęli gratulacje od najbliższych.

Wśród nowych podporuczników marynarki 17 osób - w tym dwie kobiety - studiowały na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a pięć osób na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym.

Po raz pierwszy - jako oficerowie podczas schodzenia z Błyskawicy - usłyszeli świst trapowy - honorowy sygnał z gwizdków bosmańskich przysługujący szarżom i najważniejszym gościom na statkach Marynarki Wojennej. Uroczystość zakończyła defilada na nabrzeżu, gdzie cumuje okręt.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w tym roku obchodzi 95-lecie powstania, jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów MW. Studia trwają pięć lat. Uczelnia prowadzi również studia cywilne na 13 kierunkach oraz studia podyplomowe i doktoranckie.