Szef MON spotkał się z szefem Pentagonu. Powstanie specjalna grupa

"Została podjęta decyzja o powołaniu specjalnej grupy roboczej, która będzie synchronizować działania armii Polski i USA oraz plany operacyjne obu krajów" - poinformował szef MON Antoni Macierewicz po rozmowie z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem w Waszyngtonie. Dodał, że zaprosił Mattisa do Polski.

Macierewicz od czwartku przebywa z wizytą w USA. Szef MON wziął m.in. udział w Forum, które organizowane jest w amerykańskiej stolicy przez Center for European Policy Analysis (CEPA). Wieczorem czasu polskiego Macierewicz spotkał się z ministrem obrony USA Jamesem Mattisem.

Po zakończeniu spotkania, Macierewicz poinformował na konferencji prasowej, że rozmowy z amerykańskim sekretarzem obrony dotyczyły między innymi "konieczności wzmocnienia sił Stanów Zjednoczonych w Europie, ewentualnego zwiększenia zaangażowania Polski w miejscach szczególnie istotnych dla USA oraz kwestii usprawnienia funkcjonowania NATO".

Ponadto, jak relacjonował szef MON, poruszono temat sytuacji w Afganistanie, a także "jak najszybszego udostępnienia Polsce dwóch rodzajów broni": rakiet Patriot oraz systemu artylerii rakietowej Homar. "Potwierdziliśmy obaj nasz punkt widzenia, że będziemy dążyli do tego, by decyzje w tej sprawie zostały podpisane z obu stron jeszcze w tym roku" - zadeklarował minister.

Poinformował również, że w czwartek została podjęta decyzja o utworzeniu "specjalnej grupy roboczej", która będzie synchronizować działania wojsk Polski i USA oraz plany operacyjne obu krajów. "Chcemy jak najszybciej synchronizacji działań naszych planów, działania naszych armii" - podkreślił.

Szef MON przekazał, że w imieniu rządu zaprosił gen. Mattisa do Polski. Dopytywany ocenił, że z uwagi na liczne obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony "nie sądzi", by do tej wizyty doszło jeszcze w tym roku. Zaznaczył jednocześnie, że Mattis bardzo ucieszył się z zaproszenia.

Macierewicz zapewnił również dziennikarzy, że spotkanie było bardzo udane, a rozmowy z Amerykanami będą kontynuowane.

CEPA - założony w 2005 roku - jest wśród ponad 50 think tanków w amerykańskiej stolicy najstarszym i jedynym ośrodkiem politologicznym, który w swojej działalności koncentruje się zagadnieniach państw Europy Środkowo-Wschodniej, znajdujących się kiedyś w sowieckiej sferze wpływów. Od roku 2015 CEPA posiada także swoje biuro regionalne w Warszawie.

