​Szef MSWiA: Usprawnimy wypłatę środków dla poszkodowanych

Rząd przygotuje projekt rozporządzenia, który umożliwi zastąpienie rzeczoznawców urzędnikami z uprawnieniami budowlanymi - poinformował w środę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jak dodał, chodzi o usprawnienie wypłat pieniędzy osobom poszkodowanym w nawałnicach.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak, Mikołaj Bogdanowicz , Bartosz Kownacki /Tytus Żmijewski /PAP

Szef MSWiA w Poznaniu spotkał się z kilkunastoma samorządowcami z wielkopolskich gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawałnic. Obecni byli m.in. przedstawiciele Gniezna, Wrześni oraz Jaraczewa.

Minister poinformował, że przygotowywany jest nowy projekt rozporządzenia rządu, który ma usprawnić procedurę szacowania strat, a co za tym idzie - szybszą pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. "Po dzisiejszych porannych konsultacjach razem z ministrem infrastruktury przygotujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który umożliwi zastąpienie rzeczoznawców, urzędnikami z uprawnieniami budowlanymi" - powiedział Błaszczak.

"Sposób działania byłby taki, że komisje powołane na poziomie gminnym, w których byłyby urzędnik o uprawnieniach budowlanych, dokonywałby szacowania strat, co byłoby podstawą później do uruchamiania pieniędzy" - podkreślił szef MSWiA.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby skrócić czas oczekiwania na wypłaty, i o to, żeby pieniądze trafiały do osób, które potrzebują wsparcia. "W tej sytuacji kiedy jesteśmy po etapie ratowania zdrowia i życia ludzkiego, przystępujemy do szacowania szkód; myślę, że propozycja przeze mnie złożona znacznie przyspieszy te działania" - powiedział Błaszczak.

"Chciałbym zapewnić, że fundusz klęskowy, który jest w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, jest gotowy na to żeby wsparcie zgodnie z szacunkami wypłacić. To będzie zadanie, które na nas spoczywa na najbliższy czas" - zapewnił szef MSWiA.

Biorący udział w spotkaniu burmistrz gminy Opatówek w powiecie kaliskim Sebastian Wardęcki powiedział PAP, że w gminie największe zniszczenia dotknęły kilku miejscowości. "Jest wiele zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale także gospodarczych. Nadal są także straty związane z siecią energetyczną, powalone słupy energetyczne. Wciąż są też osoby, które nie mają dostępu do energii elektrycznej" - mówił Wardęcki.

"Uszkodzone są również lokalne drogi i oczywiście nie można zapominać o lasach, o gospodarstwach rolnych. Na szczęście obyło się bez strat i nieszczęść, jeżeli chodzi o życie czy zdrowie naszych mieszkańców" - dodał.

Burmistrz, pytany o oczekiwania samorządowców od spotkania z szefem MSWiA, powiedział, że "wsparcie finansowe jest teraz niezbędne, aby odbudować gospodarstwa". "Jako samorząd tych środków także będziemy potrzebowali, ponieważ zniszczeniu uległo także mienie publiczne, i oczekujemy, że ministerstwo, wojewoda wesprą nas w tych działaniach" - dodał Wardęcki.

Po południu szef MSWiA odwiedzi Gniezno, gdzie zapozna się m.in. z uszkodzeniami tamtejszej katedry, a także spotka się z rodzinami najbardziej poszkodowanymi w nawałnicach. Następnie przed zniszczoną w wyniku nawałnic halą sportową przy ul. Sobieskiego odbędzie się briefing prasowy Mariusza Błaszczaka.

Straż pożarna przez weekend w Wielkopolsce odebrała ponad 4,2 tys. zgłoszeń. Uszkodzonych zostało ponad 800 domów i 300 budynków gospodarczych. Ok. 1,8 tys. zgłoszeń dotyczyło wyrwanych, połamanych drzew. W wyniku ulewnych deszczy podtopionych zostało ok. 400 budynków oraz 40 dróg. Łącznie w działania zaangażowanych było ok. 2,5 pojazdów i 11 tys. strażaków PSP i OSP.

Jednym z powiatów, który na skutek nawałnic ucierpiał najbardziej, był powiat gnieźnieński. W wyniku nawałnicy poza domami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi zostały zniszczone m.in. cmentarze. Uderzenie pioruna uszkodziło także poszycie dachu gnieźnieńskiej katedry. Zniszczeniom uległ również budynek Muzeum Początków Państwa Polskiego, które będzie nieczynne do odwołania.

Ze względu na zniszczenia władze Gniezna wydały w sobotę zakaz wstępu do miejskich parków. Wchodzenia do okolicznych lasów zabronił także Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak. Zakaz obowiązuje na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce, Las Miejski i Zakrzewo.

Grzegorz Dyjak, Anna Jowsa, Karolina Kropiwiec