​Szef MSZ: Minister pracy Francji zaprosiła minister Rafalską na konsultacje

Podjęliśmy rozmowy ze stroną francuską i uzyskaliśmy zaproszenie francuskiej minister pracy dla szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej, aby podjąć konsultacje z Polską ws. pracowników delegowanych - powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski.

Zdjęcie Witold Waszczykowski /Pawel Wisniewski /East News

Waszczykowski pytany we wtorek na konferencji prasowej, czy Polska będzie starała się zablokować niekorzystne dla Polski zmiany w unijnej dyrektywie o pracownikach delegowanych, powiedział: "Jako dyplomaci jesteśmy zobligowani do tego, by szukać kompromisu. Podjęliśmy rozmowy ze stroną francuską i dzisiaj uzyskaliśmy zaproszenie francuskiej minister pracy dla minister Elżbiety Rafalskiej, aby podjąć konsultacje z Polską".