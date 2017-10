Szef MSZ: Zwrot wraku Tu-154M kluczem do poprawy relacji z Rosją

"Klucze do poprawy relacji polsko-rosyjskich są w Moskwie, między innymi takim kluczem jest zwrot wraku samolotu Tu-154M" - powiedział w środę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Minister dodał, że Polska jest otwarta na dialog.

Zdjęcie Szef MSZ Witold Waszczykowski /Fot: Krystian Maj /FORUM

"Mamy pomysł na Rosję. Jesteśmy otwarci na dialog" - powiedział Waszczykowski, pytany w środę w Radiu dla Ciebie o relacje z Rosją. Zwrócił uwagę, że już w pierwszych tygodniach po objęciu przez niego stanowiska szefa MSZ, wysłano jednego z wiceministrów do Moskwy na rozmowy.



"Jesteśmy otwarci, przecież decyzje szczytu NATO, które zapadły w Warszawie w ubiegłym roku też zapowiadały, że z jednej strony bronimy się, umacniamy obronę, ale z drugiej strony utrzymujemy dialog z Rosją, czyli takie 'podwójne d' defense and dialog. Natomiast to Rosja nie odpowiada" - podkreślił Waszczykowski.



Szef MSZ zaznaczył, że klucze do poprawy relacji polsko-rosyjskich są w Moskwie. "Między innymi takim kluczem jest wrak. Po co on jest trzymany siedem lat? Kiedy można było w przypadku innych wypadków znacznie szybciej rozwiązać te sprawy, też bolesne jak np. zestrzelenie samolotu malezyjskiego nad Ukrainą" - zaznaczył.



Paweł Żebrowski