Szef NATO: Atak na jednego sojusznika spotka się z odpowiedzią wszystkich

Międzynarodowy wymiar współpracy NATO jest wyjątkowy, bo wysyła sygnał, że atak na jednego sojusznika spotka się z odpowiedzią wszystkich - mówił w piątek w Batalionowej Grupie Bojowej Orzysz w Bemowie Piskim sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Zdjęcie Jens Stoltenberg i Witold Waszczykowski /AFP

Szef NATO podkreślił, że to historyczny dzień, ponieważ "po raz pierwszy w historii NATO rozlokowuje jednostki wielonarodowej grupy bojowej w tej części Sojuszu" po to, żeby Sojusz był gotowy do coraz szybciej zmieniających się sytuacji na arenie międzynarodowej.

Reklama

Jak dodał, te grupy bojowe są rozmieszczone również w Estonii, na Łotwie i Litwie, co jest rezultatem postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Stoltenberg zaznaczył, że Batalionowa Grupa Bojowa Orzysz jest symbolem jedności NATO i zdolności odstraszania.

"Ten element międzynarodowego wymiaru współpracy jest wyjątkowy, ponieważ wysyła jasny sygnał do wszystkich potencjalnych adwersarzy, że atak na jednego sojusznika spotka się z odpowiedzią wszystkich sojuszników" - mówił.

Szef NATO podkreślił, że wolność i niepodległość "nie przychodzą za darmo". "Dlatego też tak istotne są inwestycje w sektorze bezpieczeństwa, które zwiększają nasze poczucie bezpieczeństwa w danym kraju po to, abyśmy mogli cieszyć się tą wolnością i niepodległością" - powiedział.

Stoltenberg podziękował polskim władzom za wkład w obronę kolektywną oraz za wszelkie inwestycje, które są istotne dla Sojuszu. Szef NATO podziękował również obecnym żołnierzom za ich zaangażowanie, wytrwałość i służbę, dzięki której "możemy żyć w pokoju".