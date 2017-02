Szef PSL wylicza, o czym chce rozmawiać z Angelą Merkel

Sytuacja Polaków w Niemczech, kwestie gospodarcze, solidarność energetyczna oraz polskie rolnictwo - to tematy, które na spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel chciałby poruszyć prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szefowa niemieckiego rządu będzie gościć w Warszawie we wtorek. Podczas wizyty spotka się z premier Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Planowane jest także jej spotkanie z szefami PO i PSL: Grzegorzem Schetyną oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - obie partie należą do Europejskiej Partii Ludowej. Do tej samej grupy należy także chadecka partia CDU kanclerz Merkel.



Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że będzie chciał rozmawiać z kanclerz Merkel m.in. o sytuacji Polaków w Niemczech i że to jest dla niego najważniejszy punkt.

"Pozycja Polaków mieszkających w Niemczech i ich prawa powinny być podobne do praw mniejszości niemieckiej mieszkającej w Polsce, powinno być prawo do nauki języka polskiego i wsparcie w tym zakresie" - podkreślił lider PSL.

Kolejny temat rozmów - zapowiedział prezes PSL - to pozycja polskich rodzin w Niemczech i zabezpieczenia ich praw. "Niemieckie sądy rodzinne często dyskryminują naszych rodaków, to jest niedopuszczalne" - przekonywał szef PSL.

Jak dodał, z Merkel będzie też rozmawiał o kwestiach gospodarczych, m.in. o sytuacji polskich transportowców oraz o problemach polskiego rolnictwa.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w trakcie spotkania poruszy ponadto kwestię solidarności europejskiej. "Kanclerz Merkel często nawołuje do solidarności, mówiąc, że to jest fundament budowania Unii Europejskiej" - zaznaczył.

Jak podkreślił, solidarność musi być jednak dwukierunkowa. "Potrzebna jest solidarność energetyczna, niedopuszczalny jest kolejny gazociąg po dnie Bałtyku, niedopuszczalny jest Nord Stream 2, to jest osłabianie pozycji Polski i Ukrainy" - oświadczył prezes PSL.

Pytany, co dla polsko-niemieckich relacji oznacza spotkanie Merkel z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Kosiniak-Kamysz powiedział, że potrzebne są dobre relacje z sąsiadami zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. "Polityka zagraniczna PiS potrzebuje weryfikacji" - stwierdził. Jego zdaniem, spotkanie Merkel-Kaczyński, to "pierwszy krok do odmrożenia stosunków".

Kosiniak-Kamysz poinformował, że spotkanie jego i szefa PO z kanclerz Niemiec zaplanowane jest we wtorek o godz. 17.