​Szef SKW: CEK NATO ma akredytację Sojuszu

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO uzyskało akredytację, jest już pełnoprawnym ośrodkiem NATO - powiedział w poniedziałek szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek.

"Centrum powstało, Centrum będzie działało, Centrum będzie wskazywało nowe kierunki działania służb specjalnych w naszym regionie i dzięki śmiałym, odważnym decyzjom ministerstwa obrony możemy poszczycić się takim ośrodkiem na arenie międzynarodowej" - powiedział Bączek na konferencji prasowej w MON.

CEK NATO uzyskało akredytację Sojuszu Północnoatlantyckiego 22 lutego.

Pełnomocnik MON ds. CEK NATO Mariusz Marasek podkreślił też, że instytucja powstała w rekordowo krótkim czasie w porównaniu z innymi centrami eksperckimi Sojuszu.

Jak mówił, budynek przy ul. Chałubińskiego w Warszawie, w którym mieściła się tymczasowa siedziba CEK NATO, nie spełniał wymogów technicznych, koniecznych do uzyskania certyfikacji, m.in. nie pozwalała na bezpieczną łączność niejawną. Nowa siedziba Centrum w Krakowie - mówił Marasek - zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania informacji.

Porozumienie o utworzeniu natowskiego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence, NATO CI COE) zostało podpisane we wrześniu 2015 r. w siedzibie sojuszniczego dowództwa ds. transformacji (ACT) w amerykańskim Norfolk. Kwatera główna centrum ma się znajdować w Krakowie, część obiektów ulokowano na Słowacji, by wykorzystać tamtejszy ośrodek poligonowy. Poza Polską i Słowacją, które zostały państwami ramowymi, w powołanie Centrum włączyły się Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.