Szefowa MEN zrywa współpracę z ZNP przy wyborze Nauczyciela Roku

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zrywa wieloletnią współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego przy wyborze Nauczyciela Roku. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek, do redakcji "Głosu Nauczycielskiego", który jest organizatorem konkursu, dotarł list z Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacją, że minister edukacji nie pojawi się we wtorek 10 października na uroczystej gali na Zamku Królewskim.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Anna Zalewska wręczyła za to swoją nagrodę w bliźniaczym konkursie, którego nazwa jest łudząco podobna - "Nauczyciel Wolontariusz Roku". Gala MEN także została zorganizowana się na Zamku Królewskim, dzień przed galą ZNP.

"Po co?" - zastanawia się wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. "Pytanie, po co to robić. Moim zdaniem to kolejny przykład dzielenia środowiska" - komentuje.

Rok temu dziewięciu z piętnastu wybranych do tej pory Nauczycieli Roku napisało list do szefowej MEN. W piśmie nie zostawili suchej nitki na pomyśle likwidacji gimnazjów.

"W naszym odczuciu Pani działania mają charakter nieprzemyślany i szkodliwy dla polskiej edukacji. Tej, której na swój sposób poświęciliśmy nasze życie" - krytykowali w piśmie działania Anny Zalewskiej.

MEN, jak na razie, nie odniosło się do informacji RMF FM.

Grzegorz Kwolek