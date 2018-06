Szkło w niektórych butelkach piwa. GIS ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że kilka partii piwa Stella Artois może być zanieczyszczonych szkłem w związku z wadą butelek - możliwe jest odłamywanie się małych fragmentów szkła przy zdejmowaniu kapsla z zielonych butelek o pojemności 330 ml.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wlodzimierz Wasyluk /East News

GIS podał w ostrzeżeniu, że 29 maja br. producent piwa firma Anheuser-Busch InBev za pośrednictwem firmy UDH, będącej dystrybutorem produktu w Polsce, wezwał do wycofania z polskiego rynku ograniczonej liczby zielonych butelek piwa Stella Artois Export. Wycofanie dotyczy siedmiu partii, dostarczonych do Polski w okresie styczeń - marzec 2018 i wprowadzonych do obrotu od stycznia do maja br.

Reklama

Wycofanie dotyczy partii:

- data trwałości 18/01/19, kod produkcyjny 52, znacznik czasu 22.00-23:59,

- data trwałości 19/01/19, kod produkcyjny 52, znacznik czasu 00:00-23.59,

- data trwałości 20/01/19, kod produkcyjny 52, znacznik czasu 00:00-01:00,

- data trwałości 15/02/19, kod produkcyjny 49, znacznik czasu 01:00-23:00,

- data trwałości 06/03/19, kod produkcyjny 49, znacznik czasu 11:00-23:59,

- data trwałości 07/03/19, kod produkcyjny 49, znacznik czasu 00:00-23.59,

- data trwałości 08/03/19, kod produkcyjny 49, znacznik czasu 00:00-01:00.

GIS podał, że producent piwa ustalił, iż butelki "potencjalnie dotknięte wadą", zostały wyprodukowane przez zewnętrznego dostawcę, który jest jednym z wielu dostarczających bezzwrotne butelki dla browaru Stella Artois. Podjęte przez producenta działania mają doprowadzić do wycofania z rynku butelek z ewentualnymi wadami w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez dystrybutora. Zaleca się niespożywanie wymienionych partii piwa z uwagi na możliwe negatywne skutki zdrowotne.

Konsumenci i klienci, którzy mają piwo z wymienionych partii, powinni się skontaktować z zespołem obsługi klienta firmy UDH, aby uzyskać więcej informacji.