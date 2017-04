Szkody na działce ministra Szyszki. Policja szuka sprawcy

Policja powoła rzeczoznawcę, który wyceni szkody powstałe na prywatnej działce ministra środowiska Jana Szyszki w Tucznie (Zachodniopomorskie). Z informacji policji wynika, że drzewa zostały ponacinane.

Zdjęcie Minister środowiska Jan Szyszko (L) podczas akcji sadzenia drzew z okazji Święta Lasu /Bartłomiej Zborowski /PAP

W poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie, że na działce uszkodzone zostały 33 drzewa; świerk zwykły, świerk srebrny, tuja i daglezja. Według policji, drzewa zostały ponacinane. Szkody wstępnie wyceniono na ponad 500 zł.



"Pokrzywdzony wycenił swoje szkody na blisko 5 tys. zł" - powiedziała oficer prasowy policji w Wałczu mł. asp. Beata Budzyń. "Policja powoła teraz rzeczoznawcę, który wyceni powstałe szkody" - dodała.

Jak wyjaśniała, wycena rzeczoznawcy pomoże odpowiednio zakwalifikować uszkodzenia. Dodała, że straty o wartości poniżej 500 zł kwalifikowane są jako wykroczenie, powyżej tej kwoty jako przestępstwo.

Budzyń powiedziała także, że niektóre z ponacinanych drzew połamał w poniedziałek silny wiatr.

Policjanci cały czas szukają sprawcy uszkodzeń.

"Druga prowokacja"

Radio Maryja podało w poniedziałek, że "nieznani sprawcy wycięli drzewa z prywatnej działki ministra". Jak napisała rozgłośnia, "to już druga tego typu prowokacja".

"Nie tak dawno ktoś włamał się do pracowni w Tucznie" - mówił Szyszko, cytowany na stronach internetowych radia. "Wybito okna, wyciągnięto trofea myśliwskie, połamano je i zostawiono na zewnątrz. Natomiast w środku pozostawiono zakrwawioną siekierę. Tym razem mieszkańcy poinformowali mnie, że na terenie tej pracowni wycięto drzewa - dokładniej świerki. Zostały one zasadzone kilka lat temu, po to, żeby był lepszy widok, zasadzono te drzewa na uporządkowanym śmietnisku. To, co dzieje się w tej chwili, to jest wchodzenie na czyjąś własność i usuwanie komuś drzew, które zostały tam zasadzone. To jest rażące łamanie prawa" - dodał minister.