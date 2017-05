Szkoła usunęła transseksualnego ucznia. Wkracza kuratorium

Śląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w piątek kontrolę w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku. Z listy uczniów placówki niedawno skreślono transseksualnego ucznia, jak argumentuje dyrekcja – w związku z licznymi nieobecnościami i ocenami niedostatecznymi.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /East News

Jak poinformowała dyrektor Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Śląskiego Kuratorium Oświaty Anna Kij, raport z kontroli powinien być gotowy w przyszłym tygodniu.

"Sprawdzamy m.in., czy uczeń otrzymał wystarczające wsparcie, by mógł kontynuować naukę, jeśli sobie tego życzy. Wiemy, że nie odwołał się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów" - powiedziała dyrektor Kij.

Wszystkie dokumenty złożone przez ucznia w szkole zawierają imię męskie. W toku nauki zaczął informować otoczenie w szkole, że ma problemy z tożsamością płciową, chciał, by zwracano się do niego kobiecym imieniem.



Problematyczna stała się m.in. kwestia korzystania z toalety, uczeń miał otrzymać klucz do tej, z której korzystają nauczyciele. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, pod adresem ucznia i dyrekcji szkoły pojawiło się wiele nieżyczliwych komentarzy.