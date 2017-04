Szłapka o projekcie PiS: "Bolszewicka czystka"

Rządowy projekt dotyczący zmian w służbie zagranicznej to "bolszewicka czystka"; nie zgadzamy się na takie rozwiązania i będziemy wnosić o odrzucenie tego projektu - zapowiedział w czwartek w Sejmie poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

Chodzi o projekt przygotowany przez resort spraw zagranicznych, który przewiduje, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Ma to dotyczyć osób, które do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę, albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa na podstawie tzw. ustawy lustracyjnej. Stosunki pracy z tymi osobami wygasną w ciągu 30 dni. Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się w czwartek po południu w Sejmie.

Do propozycji tej odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Adam Szłapka z Nowoczesnej. "Nie zgadzamy się z tą ustawą fundamentalnie dlatego, że jest to bolszewicka czystka. Jednym z artykułów tego projektu jest to, że wszystkie etaty w służbie zagranicznej zostają rozwiązane jednego dnia, a przyjęci będą tylko ci, którzy będą spełniali kryteria wierności partii. To jest czystka bolszewicka, to jest rewolucja pełzająca, która obejmuje nasze państwo" - oświadczył polityk.

"Dyplomacja, aby była skuteczna, musi być ciągła, musi mieć pamięć instytucjonalną. Dlatego jesteśmy za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu" - poinformował. Dodał, że Nowoczesna podczas czwartkowej debaty złoży wniosek od odrzucenie projektu.

Rządowa propozycja dotycząca zmian w ustawie o służbie zagranicznej przewiduje m.in., że osoby będące rodziną członków służby zagranicznej, zatrudnione w placówce zagranicznej będą musiały złożyć oświadczenia lustracyjne. Oświadczenia lustracyjne trzeba będzie złożyć w ciągu 30 dni od daty wejścia znowelizowanej ustawy w życie.

Projekt zakłada także wygaśnięcie - po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy - stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba, że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Stosunek pracy wygaśnie także, jeżeli członek służby zagranicznej nie przyjmie nowych warunków pracy lub płacy. Według projektu zadaniami służby zagranicznej będą: strzeżenie suwerenności Polski, ochrona jej interesów w relacjach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi.