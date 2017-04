Szonert-Binienda: Będę broniła swojego dobrego imienia

"Bardzo dobrze, że taka decyzja została podjęta" - oświadczyła konsul honorowa RP w Ohio (USA) Maria Szonert-Binienda, komentując decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącą zawieszenia jej w pełnieniu obowiązków.

Zdjęcie Maria Szonert-Binienda /Tytus Żmijewski /PAP

Dalsze decyzje dot. przyszłości konsul - według informacji Polskiej Agencji Prasowej - zapadną po powrocie szefa MSZ z Australii, gdzie składa on wizytę.



"Bardzo dobrze, że taka decyzja została podjęta, gdyż sprawa jest bardzo skomplikowana i poważna. Wszystko wymaga dogłębnego wyjaśnienia" - powiedziała Maria Szonert-Binienda, która uczestniczyła w Toruniu w XX Forum Polonijnym "Wspólnie odpowiedzialni za Polskę".



Jak dodała, "oburza ją informacja o tym, że mecenas Roman Giertych oskarża ją o wykonanie fotomontażu". "Nigdy nie wykonałam żadnego fotomontażu, a tego, który wywołał burzę, nie wrzuciłam. Podkreślam raz jeszcze, że moje konto na Facebooku zostało zhakowane, a na Twitterze takowego nie mam. Oświadczam z całą mocą, że nie mam nic wspólnego ze zrobieniem fotomontażu pana Donalda Tuska w mundurze SS" - powiedziała.



Już w sobotę konsul honorowa podkreśliła w oświadczeniu dla PAP, że kampania medialna przeciwko niej odbywa się w następstwie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 11 kwietnia 2017 r., która pozytywnie rozpatrzyła jej skargę "na manipulacje stacji TVN24, zniesławiające ekspertów zaangażowanych w sprawę śledztwa smoleńskiego".



W niedzielę Szonert-Binienda oceniła, że atak na nią jest "próbą uprzedzenia dokładnej informacji o tej manipulacji, która ukaże się w najbliższym czasie".



"Będę broniła swojego dobrego imienia, ale przede wszystkim polskiej racji stanu. Wszystkie ataki na mnie i na prof. Biniendę są próbą przeszkodzenia w dojściu do prawdy o katastrofie smoleńskiej" - dodała.



Szonert-Binienda w piątek oddała się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.



Kierownictwo MSZ wcześniej przeprowadziło rozmowę z konsul honorową. Chodziło o sprawę zamieszczenia w mediach społecznościowych na profilu Szonert-Biniendy zdjęcia przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS.



Premier Beata Szydło poinformowała w sobotę na konferencji w Brukseli, że oczekuje szybkiej decyzji ministra spraw zagranicznych w sprawie konsul honorowej.