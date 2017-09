Z powodu złych warunków atmosferycznych na Bałtyku wstrzymano w środę wieczorem wyjścia z portów promów Unity Line oraz Polferries. Synoptycy zapowiadają wystąpienie nad morzem silnego wiatru sięgającego w porywach do 90 km na godzinę.

Sztorm na Bałtyku zatrzymał w portach promy

Jak informuje na stronie internetowej Polferries, w środę anulowano rejs promu Baltivia ze Świnoujścia o godz. 12:30 oraz ze szwedzkiego portu w Ystad o godz. 21:30. W środę nie wypłynęła także druga jednostka armatora: prom Mazovia nie wyruszył w trasę z Ystad o godz. 13:45, a także ze Świnoujścia o godz. 22:30.

Linie promowe Unity Line poinformowały na swojej stronie o anulowaniu w środę odejścia promu Galileusz oraz odejścia promu Kopernik zarówno w środę wieczorem o godz. 19:30, jak i porannego odejścia jednostki z Ystad o godz. 9:30.

Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia



Rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak poinformował, że do godz. 18 odnotowano około 60 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami występującymi w regionie. W przeważającej części dotyczyły one usuwania połamanych gałęzi i konarów drzew z dróg. Nie ma osób poszkodowanych.

Jak zawiadamia Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich oddział w Szczecinie, w nocy ze środy na czwartek spodziewany jest na terenie Pomorza Zachodniego silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km godzinę. W strefie nadmorskiej zaś wiatr będzie osiągał prędkości do 50 km na godzinę, w porywach do 90 km.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie zapowiada sztorm w zachodniej części Morza Bałtyckiego o sile 9 w skali Beauforta. Centrum ogłosiło drugi stopień zagrożenia w trzy stopniowej skali, który ma utrzymywać się do godz. 5 rano w czwartek.