Szwed o zmianach w programie "Rodzina 500 Plus"

Rząd ma dziś dokonać przeglądu programu "Rodzina 500 Plus". Dokument w tej sprawie przygotowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed powiedział w radiowej Jedynce, że rząd planuje wprowadzenie poprawek, które ułatwią korzystanie z programu. - Będzie propozycja, żeby wnioski można było składać w sierpniu, a drogą elektroniczną już w lipcu - powiedział wiceminister rodziny. Dodał, że osoby, które złożą wniosek on-line będą mogły liczyć na jego wcześniejsze rozpatrzenie.

Stanisław Szwed dodał, że rząd zamierza też doprecyzować przepisy, tak by ograniczyć przypadki wyłudzeń świadczenia 500 Plus. Dotyczy to na przykład osób, które nie wychowują samotnie dzieci, ponieważ żyją w konkubinatach, ale we wnioskach o świadczenie podają taką informację. Wiceminister powiedział, że z tego względu do wniosku o świadczenie będzie trzeba dołączyć decyzję w sprawie przyznania alimentów.

1 kwietnia minął pierwszy rok funkcjonowania programu wsparcia rodzin "500 Plus".