Szydło: Emerytura dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim przygotowujemy projekt emerytury dla matek, który urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) wicepremier Beata Szydło.

Zdjęcie Wicepremier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej / Piotr Polak /PAP

Wizyta wicepremier polskiego rządu w regionie świętokrzyskim odbyła się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna".

Przemawiając do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej Szydło zaznaczyła, że realizowany obecnie program Prawa i Sprawiedliwości powstał podczas rozmów z Polakami na spotkaniach przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. "Po tych dwóch i pół roku ciężkiej pracy mogę powiedzieć, że dużo udało się w tym czasie zrobić, oczywiście nie cały program został zrealizowany, ale przed nami jeszcze kilkanaście miesięcy do końca kadencji" - powiedziała wicepremier. Dodała, że szczególnie dużo zostało zrobione, jeśli chodzi o politykę społeczną.

"Te najważniejsze reformy, które wprowadziliśmy dotyczą obszaru, który w naszej ocenie wtedy w 2015 roku, ale również i dzisiaj był najistotniejszy. Co zrobić, aby stworzyć równą szansę rozwoju dla każdego, bez względu na to, gdzie mieszka, czy w dużych ośrodkach, czy w małych" - stwierdziła. Szydło podkreśliła, że "poprzedni rząd prowadził politykę, która miała opierać się wyłącznie na promowaniu dużych ośrodków, a skutek tego był taki, że te małe ośrodki się wyludniały, nie było pracy i upadały zakłady pracy".

Liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o milion

Dodała, że największym wyzwaniem dla rządu są kwestie demograficzne. Poinformowała, że według prognoz w ciągu kilkunastu lat, jeśli tendencja się nie zmieni, to liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o jeden milion.

Poinformowała też o programie, nad którym pracuje razem z premierem Mateuszem Morawieckim - emeryturą dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

"Jeśli wychowując dzieci nie były w stanie wypracować sobie emerytury, będą miały gwarantowaną najniższą emeryturę. Jeśli pracowały, to będą miały ją uzupełnioną. Prace nad tym projektem trwają, on zostanie przygotowany do końca wakacji, a później zostanie przedstawiony do debaty parlamentarnej" - obiecała.

Pakiet dla młodych rodziców

Premier mówiła także o przygotowywanych programach wspierających rodziny studenckie - pakiet dla młodych rodziców, którzy studiują i wychowują dzieci oraz projekcie wspierania kultury ludowej i regionalnych artystów. Pierwszy z nich będzie realizowany od przyszłego roku, a drugi ruszy już jesienią.

"Do końca kadencji zrealizujemy te projekty o których mówiliśmy w 2015 roku" - podsumowała Beata Szydło.

14 kwietnia podczas konwencji PiS "Polska jest jedna" premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka działań, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie funduszu dróg lokalnych. Wicepremier Beata Szydło anonsowała premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka i wsparcie kulturalnej aktywności seniorów w mniejszych ośrodkach przed każdym rokiem szkolnym.

W ramach kampanii "Polska jest jedna" w woj. świętokrzyskim ma się odbyć 25 spotkań z politykami PiS. W maju region odwiedził premier Mateusz Morawiecki.