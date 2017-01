Szydło: Jesteśmy najszybciej rozwijającą się częścią Europy

​Europę Karpat można budować na kilku płaszczyznach - powiedziała w niedzielę premier Beata Szydło, która w Przemyślu otworzyła międzynarodową konferencję dotyczącą współpracy w regionie Karpat.

Konferencja jest jednym z przedsięwzięć cyklu "Europa Karpat". W debacie uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Mówimy o Karpatach, które łączą, które są symbolem, że trzeba łączyć kultury, trzeba łączyć społeczeństwa, narody, państwa, po to, abyśmy w tej części Europy budowali wspólną przyszłość, ale byśmy też potrafili konkurować z pozostałymi" - podkreśliła premier.

Według niej, jedną z płaszczyzn współpracy w obrębie krajów tego regionu są "projekty infrastrukturalne, projekty gospodarcze".

"Szczególnie łączy projekt, który jeszcze do niedawna był postrzegany przez wielu jako niemożliwy do zrealizowania. W tej chwili jesteśmy już w trakcie jego realizowania. Mam na myśli oczywiście Via Carpatia" - zaznaczyła Szydło.

Szefowa rządu podkreśliła, że jednym z inicjatorów współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej był prezydent Lech Kaczyński. Przypomniała, że w 2006 r. prezydent Kaczyński doprowadził do konferencji w Łańcucie, która zainicjowała współpracę "w obrębie państw Grupy Wyszehradzkiej, państw Europy Środkowo-Wschodniej".

W ocenie premier, "dzisiaj jesteśmy tą częścią Europy, która zaczyna nadawać ton zmianom w Unii Europejskiej i całej Europie".

"I dobrze, i o to chodzi, bo właśnie te wartości, te zasady, ta kultura, która tutaj nas połączyła, ma również wpływ na dobre zmiany w Unii Europejskiej. Tak to rozumiemy. Przed nami trudny czas reform europejskich, ale wierzę w to głęboko, że to jest też czas Europy Środkowo-Wschodniej" - mówiła.

W ocenie premier kraje tej części kontynentu, "mimo problemów, które mamy, mimo trudności, dzielnie sobie z tym dajemy radę". "Jesteśmy w tej chwili najszybciej rozwijającą się częścią Europy" - zaznaczyła premier Szydło.

Celem przemyskiej konferencji jest m.in. omówienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej państw europejskich na obszarach górskich oraz współpracy regionalnej państw obszaru Karpat.