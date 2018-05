Szydło: Mam nadzieję, że wszystkie kluby poprą projekty ws. niepełnosprawnych

Wicepremier ds. społecznych Beata Szydło wyraziła w sobotę nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystkie kluby sejmowe poprą projekty: rządowy i autorstwa klubu PiS, które - jak zaznaczyła - spełniają oczekiwania osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie Wicepremier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Krapkowic /Krzysztof Świderski /PAP

W ubiegłym tygodniu przyjęty został przez rząd projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.



W poniedziałek klub PiS złożył projekt, który przewiduje m.in. wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wicepremier Szydło poinformowała w sobotę w Krapkowicach (Opolskie), że na najbliższym posiedzeniu Sejmu (zaplanowanym na 8-11 maja) zostaną przedstawione propozycje rządu i klubu parlamentarnego PiS, które wychodzą naprzeciw postulatom środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Na spotkaniu z mieszkańcami Krapkowic i lokalnymi politykami w ramach projektu "Polska jest jedna", jedno z pytań dotyczyło trwającego w Sejmie protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Szydło podkreśliła, że obecny problem jest wynikiem wieloletnich zaniedbań, a jego rozwiązanie będzie wymagało spokojnych rozmów, bez zbytecznej presji i obecności mediów. Zapowiedziała też pilne rozpoczęcie prac nad nowymi rozwiązaniami, które mogą pomóc niepełnosprawnym.

"Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, za kilka dni wszystkie kluby poselskie poprą dwa przełomowe projekty: jeden przygotowany przez rząd, drugi przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wychodzące i spełniające oczekiwania osób niepełnosprawnych" - zapowiedziała wicepremier.