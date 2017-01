Szydło: Musimy pamiętać, skąd się wywodzimy

Musimy pamiętać skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy, jakie są nasze korzenie; musimy myśleć o tym w kategoriach naszej przyszłości i przyszłych pokoleń - powiedziała w czwartek premier Beata Szydło.

Zdjęcie Beata Szydło /Rafał Guz /PAP

Szefowa polskiego rządu wzięła wieczorem udział wraz ze swoim fińskim odpowiednikiem Juhą Sipilą w otwarciu wystawy "Echa - sto lat fińskiej architektury i wzornictwa" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wystawa ta jest jednym z wydarzeń związanych z obchodami stulecia niepodległości Finlandii.

Premier podkreśliła, że święto niepodległości jest czymś wyjątkowym i ważnym dla każdego kraju. "Musimy pamiętać skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy, jakie są nasze korzenie; musimy myśleć o tym w kategoriach naszej przyszłości i przyszłych pokoleń" - mówiła.

Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że "Polskę i Finlandię łączy doświadczenie skomplikowanej historii, lat z przeszłości", ale też "wiele wspólnych spraw, które realizujemy teraz, razem, wspólnie, w UE, w Europie".

"Polskę i Finlandię - jestem o tym przekonana - łączy również wspólna dobra przyszłość. Naszą troską wzajemną jest to, byśmy przyszłym pokoleniom przekazali to, co najlepsze, byśmy przyszłym pokoleniom przekazali przede wszystkim pokój, bezpieczeństwo i byśmy wspólnie, razem, myśląc o naszej przyszłości, nie zapominali o przeszłości i budowali to na podwalinach przyjaźni i tych relacji, które powinny nas łączyć" - powiedziała premier Szydło.