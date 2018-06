Szydło: Nie dajmy sobie tego odebrać

- My Polacy nie mamy niczego droższego niż nasze rodziny - napisała w niedzielę na Twitterze wicepremier Beata Szydło, odnosząc się do niedzielnych Marszy dla Życia i Rodziny. W rodzinach przetrwała Polska w czasach zniewolenia, codzienność i przyszłość to siła naszych rodzin - dodała.

Zdjęcie Wicepremier Beata Szydło / Piotr Polak /PAP

W niedzielę pod hasłem "Polska rodziną silna!" w ponad 60 miastach w Polsce idą Marsze dla Życia i Rodziny. Marsze są - według organizatorów - publicznym świadectwem szacunku dla życia i rodziny oraz wyrażeniem oczekiwania zmian społeczno-prawnych, które zapewnią im ochronę. Marsze odbywają się w niedzielę m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Ełku, Gdańsku, Giżycku, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Zamościu i Żywcu.

Stołeczny marsz przeszedł z pl. Trzech Krzyży przed Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Tam odbyła się wspólna modlitwa w intencji ojczyzny, ułożona przez ks. Piotra Skargę.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r.; na przestrzeni 13 lat organizacji Marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości.