Szydło o wynagrodzeniach dla rezydentów: Pula wzrośnie o 40 proc.

"Chcemy wprowadzić zmiany systemowe, a nie gasić pożary" - zaznaczyła podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego premier Beata Szydło. Jak przypomniała, w tym roku na ochronę zdrowia przeznaczono dodatkowo 8 mld zł.

Zdjęcie Lekarze rezydenci podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie /Tomasz Gzell /PAP

"Pula na wynagrodzenia dla rezydentów i stażystów wzrośnie o 40 proc." - zapewniła premier. "Podwyżka dla lekarzy rezydentów będzie pierwszą podwyżką od 2009 roku" - zaznaczyła.

Jak podkreśliła premier, zarobki początkujących lekarzy wzrosną o 1300 zł już w 2017 roku.



Po posiedzeniu RDS premier ma spotkać się z członkami Porozumienia Rezydentów OZZL.

We wtorek wieczorem z protestującymi spotkali się marszałek Senatu Stanisław Karczewski i minister Kowalczyk, który przekazał im list od premier. Beata Szydło zaprosiła lekarzy na rozmowy, zastrzegła jednak, że mogą się one odbyć "dopiero po zakończeniu trwającego protestu". "Mamy dobrą wolę i liczymy na to samo" - napisała premier. Rezydenci zgodzili się na zawieszenie protestu od godz. 8 w środę.

"Zawieszamy protest do czasu spotkania z panią premier. Nasi przedstawiciele będą na spotkaniu i od tego wszystko zależy. Oczywiście mamy duże nadzieje. Biorąc pod uwagę, ile spotkań odbyliśmy wcześniej, to tak naprawdę nie możemy wykluczyć niczego" - powiedział Filip Płużański z Porozumienia Rezydentów OZZL.

Do środy rano przez dziewięć dni ok. 20 lekarzy rezydentów prowadziło głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Rezydenci domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Podkreślają, że ich głównym postulatem jest wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.(PAP)