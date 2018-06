​Szydło: Od 1 stycznia 2019 emerytury dla matek z czwórką dzieci

1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały przepisy ws. przyznania minimalnej emerytury dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała w poniedziałek wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

Zdjęcie Beata Szydło /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Wicepremier była pytana w Polsat News, kiedy w życie mogą wejść przepisy ws. tzw. "matczynej emerytury."

"Od 1 stycznia 2019 roku. (...) My dotrzymujemy słowa. Wywiązywałam się zawsze ze swoich zobowiązań. W tej chwili jest przygotowywany projekt ustawy. Jesienią trafi do parlamentu, po przyjęciu przez rząd. To jest wystarczający czas, żeby można było te zasady wprowadzić" - odpowiedziała Szydło.

O minimalnej emeryturze dla kobiet z czwórką dzieci, zapowiadanej podczas ostatniej konwencji PiS, mówił w ubiegłym tygodniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że tzw. "matczyna emerytura" zostanie wdrożona od nowego roku.