Szydło: Pełna solidarność Polski z brytyjskim społeczeństwem

Głęboko wstrząsnęła mną informacja o kolejnych atakach; łączę się myślami i sercem z rodzinami ofiar i wszystkimi poszkodowanymi - napisała premier Beata Szydło w depeszy kondolencyjnej do premier Wielkiej Brytanii Theresy May po sobotnim zamachu w Londynie.

"Głęboko wstrząsnęła mną informacja o kolejnych atakach, do których doszło w Londynie. Łączę się myślami i sercem z rodzinami ofiar i wszystkimi poszkodowanymi, wyrażając jednocześnie jednoznaczny sprzeciw wobec przemocy i okrucieństwa" - napisała premier. "W tych ciężkich chwilach pragnę zapewnić o pełnej solidarności Polski z brytyjskim społeczeństwem" - dodała.

Wcześniej premier Szydło skomentowała zamach w Londynie na Twitterze.



"Kolejny bestialski atak, kolejne ofiary. Kondolencje i wyrazy współczucia. Europa musi odważnie przeciwstawić się terrorystom" - napisała szefowa polskiego rządu.



W sobotę wieczorem zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej siedem osób, a ok. 50 trafiło do szpitala. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję.