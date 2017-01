Szydło: Przed Morawieckim jest postawiony bardzo ambitny plan

Rozmawialiśmy przede wszystkim o gospodarce, o rozwoju, o tym wszystkim, co w tym roku jest najważniejszym zadaniem postawionym przed rządem PiS, powiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu z wicepremierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Henrykiem Kowalczykiem.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki /Radek Pietruszka /PAP

"Rozmawialiśmy przede wszystkim o gospodarce, o rozwoju, o tym wszystkim, co w tym roku jest najważniejszym zadaniem postawionym przed rządem PiS. W zadaniach na ten rok określamy właśnie rozwój i gospodarkę, jako te zadania priorytetowe, które razem z programami prospołecznymi, które już zostały uruchomione w ubiegłym roku, ale które są również kontynuowane i realizowane w roku obecnym, mają stanowić ten fundament rządu PiS" - powiedziała.

Reklama

Dodała, że jest to realizacja programu PiS. Wyjaśniła, że rozmowa dotyczyła zarówno projektów, które są już przygotowane i są w procesie legislacyjnym, ale także przyszłych. Zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach i miesiącach uruchomione będą kolejne zmiany pomagające polskim przedsiębiorcom.

"Ale mamy również projekty prorozwojowe, projekty inwestycyjne, które będą w tym roku wprowadzane w życie, a które mają znakomite znaczenie, jeżeli chodzi o realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez pana premiera Morawieckiego i przede wszystkim strategii, która ma dać zrównoważony rozwój, tzn. ma dać równe szanse wszystkim regionom, wszystkim województwom, tym wszystkim miastom, miasteczkom, niewielkim miejscowościom, które dzisiaj mają problemy gospodarcze" - wskazała.

Zapowiedziała, że wkrótce zostanie przedstawiony projekt, który będzie ogromną szansą dla tych regionów.

Premier poinformowała na konferencji prasowej w poniedziałek, że z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim rozmawiała m.in. o systemie podatkowym i jego uszczelnianiu. "To jest plan bardzo ambitny postawiony przed wicepremierem Morawieckim, jako to najważniejsze zadanie" - podkreśliła.



"Uszczelnianie systemu polegające na tym, że stosujemy tutaj zarówno nowe zasady, nowe metody, wprowadzamy nowe rozwiązania, ale też kładziemy nacisk na lepszą skuteczność służb, które tym się zajmują" - wskazała.



"Chcemy, żeby tych środków z uszczelniania systemu wpływało jak najwięcej do budżetu państwa, bo przekłada się to na realizację projektów społecznych, na realizację projektów inwestycyjnych. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać, trzeba je wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować" - dodała.



"Ciągle stawiamy przed sobą nowe zadania, aby tych środków trafiało do budżetu jeszcze więcej" - podkreśliła.



"Spółki Skarbu Państwa mają inwestować, rozwijać się przy transparentnym zarządzaniu" - powiedziała w poniedziałek premier. Dodała, że minister, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk będzie koordynował nowy proces zarządzania spółkami.



"Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa z jednej strony były tym kołem napędowym polskiej gospodarki, żeby inwestowały, żeby się rozwijały, żeby stawały się coraz większymi graczami na rynkach europejskich, na rynku światowym, gospodarczym. Ale z drugiej strony chcemy również i wzmacniamy ten filar, który ma pokazywać transparentne zarządzanie" - powiedziała premier na konferencji prasowej.



Jak dodała, zmianie ulegnie też "filozofia przeznaczania środków budżetowych, środków publicznych na działania marketingowe, promocyjne, różnego rodzaju inne usługi zewnętrzne, które te spółki również do tej pory zamawiały".



"To jest zadanie poszczególnych ministrów, w których nadzorze spółki się znalazły, ale tutaj koordynację nad przebiegiem tego procesu i tą bezpośrednią współpracę z ministrami ma pan minister Henryk Kowalczyk. W najbliższym czasie - ustaliliśmy, że odbędzie się takie właśnie spotkanie, na którym zostaną również omówione te wszystkie sprawy dotyczące nowej formy zarządzania" - powiedziała.



Jak dodała, zwrócona zostanie uwaga na to, na czym rządowi zależy - "z jednej strony spółki mają inwestować, a z drugiej strony transparentność, pełna przejrzystość i nowa jakość zarządzania" - zaznaczyła szefowa rządu.



Od 1 stycznia rozpoczął się proces likwidacji ministerstwa Skarbu Państwa.



Premier Beata Szydło - w ramach przeglądu resortów - rozpoczęła w poniedziałek ok. godz. 10.30 rozmowy z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz ministrem oraz ministrem, przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem.Premier zainaugurowała przegląd resortów w zeszłą środę. Ma potrwać on dwa tygodnie. Jego celem jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.