​Szydło: UE powinna otworzyć się na nowe państwa

- Mamy szansę na tworzenie Europy o jakiej wszyscy marzymy, czyli bezpiecznej, Europy wartości, opartej na dobrych relacjach. Takiej, jaka kiedyś była ideałem budującym naszą Wspólnotę - mówiła premier Beata Szydło podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Grzegorz Momot /PAP

Nowosądeckie Forum odbywa się równolegle do XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Biorą w nim udział m.in. młodzi przedsiębiorcy, naukowcy i działacze organizacji pozarządowych z kilkudziesięciu państw. Beata Szydło była w środę gościem specjalnym wydarzenia.

Europa potrzebuje liderów

Premier zwróciła uwagę na potrzebę budowania w Europie warunków, w których młodzi ludzie będą mieli szanse na dobrą perspektywę realizacji swoich ambicji i marzeń.

Jej zdaniem należy budować też Europę otwierającą się na inne środowiska i nowe państwa. "Im Unia Europejska bardziej otworzy się na nowe państwa, na państwa które chcą włączyć się do wspólnoty, czyli państwa bałkańskie i te za naszą wschodnią granicą, tym będzie bezpieczniej, a Europa będzie bardziej dopełniona" - podkreślała Szydło.

Przekonywała, że Europa potrzebuje liderów, którzy będą rozumieli stojące przed nami wyzwania i potrafili znaleźć na te problemy rozwiązania. "Potrzebujemy liderów, którzy będą mieli wizje i będą wytyczali nowe kierunki. Obawiam się, że dzisiaj Europa nie ma takich liderów" - powiedziała i dodała: "żeby ta idea się rozwinęła i dopełniła, żeby rzeczywiście założenia, które legły u jej podstaw spełniły się, to musimy zrobić odważny krok do przodu. Odnoszę tymczasem wrażenie, że trochę zatrzymaliśmy się na pewnym etapie".

Państwa dominujące podyktowały warunki

Premier zauważyła, że obecnie w Unii Europejskiej są państwa dominujące - kraje tzw. starej Unii, które - jak mówiła - "podyktowały warunki nowym państwom członkowskim". "Jednak ci nowi okazali się pojętnymi uczniami i okazali się też bardzo zdolni i bardzo zaradni, bo jeżeli spojrzeć na Unię Europejską, to dzisiaj najszybciej rozwijającym się regionem jest właśnie Europa środkowo-Wschodnia. Jeżeli dołożymy też do tego, że jest tutaj bezpieczniej, niż w Europie Zachodniej, to okazuje się że jesteśmy wzorem" - dodała szefowa rządu.

Premier zwróciła także uwagę, że Polska boryka się z problemem emigracji młodych, którzy, nie mogąc znaleźć dobrze płatnej pracy, decydują się na wyjazd za granicę. "To powoduje, że nasz najbardziej cenny kapitał, czyli młodzież, bardzo często wybiera życie poza granicami naszego kraju. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby do nas przyjeżdżano, u nas studiowano, żeby nasze uniwersytety były tak samo atrakcyjne i dawały taki sam poziom wykształcenia, jak te w części Zachodniej Europy" - podkreśliła Szydło.

Kraje "starej Unii" nie podzielają polskich argumentów

Wyraziła też pogląd, iż jest "pewien opór" w tzw. starej Unii do zaakceptowania naszego stylu życia, naszej filozofii życia i niechęć do słuchania argumentów polskich polityków, co - jej zdaniem - wyraża się w dyskusji o tym, czy Polska zachowuje zasady praworządności, czy też nie. Jak zauważyła, kraje "starej Unii" nie podzielają argumentacji Polski, Węgier i Czech co do kwestii przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki.

"To są spory, które będą trwały. To są spory, które będą toczone z uwagi na to, że są dwie wizje rozwoju Unii Europejskiej. Unia Europejska jest potrzebna i wspólnota powinna się rozwijać i to jest punkt widzenia Polski. Powinniśmy otwierać się na nowe państwa. Unia powinna jak najwięcej państw absorbować i powinna łączyć" - wskazywała Szydło.

Premier oceniła, że w UE jest kryzys wartości i pojmowania w jaki sposób ma ona funkcjonować. "Nie ma nikogo w naszej części Europy, kto próbowałby podważać zasadność istnienia i funkcjonowania Unii Europejskiej" - dodała.

Nie można dopuścić do wycofania się ze wspólnoty

Szefowa rządu podkreśliła, że należy znaleźć rozwiązania, które nie dopuszczą do wycofania się kolejnych krajów ze wspólnoty europejskiej. "Musimy odbudować wzajemne zaufanie pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, pomiędzy instytucjami, (musimy) wrócić do traktatów, może zastanowić się nad ich otwarciem i zmianami. Musimy dbać o filary, które legły u podstaw Unii Europejskiej, a które dziś chociażby przez próby protekcjonizmu są zachwiane" - przekonywała premier Szydło uczestników nowosądeckiego spotkania.

XXII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów potrwa do czwartku.

Forum organizowane jest regularnie od 2006 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych adresowanych do młodego pokolenia. Bierze w nim udział blisko 400 młodych przedsiębiorców, liderów organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych oraz młodych pracowników naukowych z 43 państw. Program Forum zawiera nie tylko panele dyskusyjne i wykłady, ale także prezentacje, warsztaty i wieczory biznesowe.

Organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W ubiegłych latach gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów byli m.in.: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Micheil Saakaszwili.