Szydło uhonorowana statuetką Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

​Premier Beata Szydło została laureatką statuetki Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Uroczysta gala wręczenia nagród z okazji 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Marcin Obara /PAP

Prezes Rady Ministrów uhonorowano tą nagrodą za wprowadzanie w życie narodu Katolickiej Nauki Społecznej, zwłaszcza w zakresie wspierania rodzin.

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że rząd, na czele którego stoi premier Beata Szydło "już w pierwszym roku swojego funkcjonowania rozpoczął realizację licznych programów prorodzinnych: Rodzina 500 Plus, Mieszkanie Plus, program bezpłatnych leków dla seniorów, Program za Życiem, podnoszenie płacy minimalnej, co w zasadniczy sposób wpłynęło na sytuację większości rodzin w Polsce, a zwłaszcza najsłabszych materialnie".



W imieniu premier nagrodę odebrał przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

"W każdej wypowiedzi, w każdym podejmowaniu decyzji troska o rodzinę jest główną troską pani premier i całego rządu" - powiedział minister Kowalczyk, który odczytał list Beaty Szydło skierowany do uczestników gali.

"Jest dla mnie wyróżnieniem, że znalazłam się w gronie laureatów nagrody Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Jej inicjatorom serdecznie dziękuję, obecnym na gali członkom wspólnot związanych z realizacją duchowego testamentu ks. Blachnickiego oraz wszystkim, którym bliski jest charyzmat Ruchu Światło-Życie przekazuję wyrazy serdecznej pamięci" - napisała Prezes Rady Ministrów.

W liście Beata Szydło podkreśliła, że stworzony przez ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Światło-Życie nadal formuje młode pokolenia Polaków. "Odpowiada na wyzwania naszych czasów i wciąż podejmuje pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej postawy pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego narodu"- napisała.



Komitet organizacyjny gali oraz sympozjum poświęconego ks. Franciszkowi Blachnickiemu wręczył Statuetki Prawda-Krzyż-Wyzwolenie po raz pierwszy. W sumie uhonorowano nimi dziewięć osób i instytucji.



Nazwa statuetki nawiązuje do programu odnowy moralnej i duchowej narodu, opracowanego przez ks. Blachnickiego i wcielanego w ramach Ruchu Światło-Życie, przez który przeszło około miliona siedmiuset tysięcy Polaków.