Szymański: Tusk nie "znalazł sensownego języka" z rządem

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego kandydatura Jacka Saryusz-Wolskiego na przewodniczącego RE daje szansę na reformy w UE, podczas gdy Donald Tusk jest im niechętny. Według niego, Tusk "nie dał sobie szansy na znalezienie porozumienia z polskim rządem" i "uznał, że nie potrzebuje" rozmów z Beatą Szydło.

Zdjęcie Konrad Szymański: Donald Tusk jest "niechętny reformom" Unii Europejskiej i "nie dał sobie szansy na znalezienie porozumienia z polskim rządem" /THIERRY CHARLIER /AFP

W sobotę MSZ poinformowało, że polski rząd na szefa Rady Europejskiej proponuje Jacka Saryusz-Wolskiego. Jego kandydatura została przedstawiona MSZ Malty, która od stycznia sprawuje półroczną prezydencję w Radzie UE.

Motywy zgłoszenia kandydatury Saryusz-Wolskiego - przekonywał w TVP Info Szymański - nie są związane z polityką krajową, "aczkolwiek faktycznie Donald Tusk na scenie krajowej dokonał politycznych błędów, które budziły zdumienie".

"Zobaczymy, jak zareagują stolice. Dajmy czas wszystkim, aby zorientowali się, w jaki sposób wobec tej sprawy się zachować" - powiedział w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Podkreślił, że obecnie minister Witold Waszczykowski rozmawia z ministrami Wyszehradu i Beneluxu i dodał, że w ostatnich dniach przeprowadzono bardzo wiele rozmów dyplomatycznych. Zdaniem Szymańskiego traktat w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej jest wyjątkowo ogólnie napisany, po to, aby szefowie rządów "w rozmaitych sytuacjach wybrali rozsądne rozwiązania".

Podkreślił, że rząd PiS był zawsze nakierowany na to, aby z Tuskiem rozmawiać, a jedną z ostatnich do tego okazji była wizyta Tuska w Warszawie na zaproszenie premier Beaty Szydło. "Donald Tusk z tego zrezygnował, uznał, że tego nie potrzebuje (...) W najważniejszym punkcie, czyli w Warszawie - swojej własnej stolicy dokonał bardzo wielu politycznych błędów i zaniechań" - ocenił Szymański. "Wizyta w Warszawie była politycznie pusta, a później było tylko gorzej, ponieważ wzięły górę emocje. (...) Przyklejanie się do opozycji w tym najgorszym dla niej momencie to był najgorszy możliwy pomysł. Donald Tusk nie pomógł sobie. Nie dał sobie szansy na to, że by znaleźć sensowny język z Warszawą" - podkreślił wiceminister.

"Myślę, że ostatnią czerwoną linię przekroczył we Wrocławiu, kiedy zamiast mówić o kulturze i o Wrocławiu zdecydował się na to, aby poprzeć opozycję, która właściwie w tamtym czasie próbowała zablokować, de facto uniemożliwić prace polskiego parlamentu. To było naprawdę niepotrzebne. Nie wiem, jakie emocje, czy jakie rachuby zagrały. Moja pierwsza reakcja, kiedy to słyszałem na żywo była taka, ze Donald Tusk chce się podać do dymisji, że chce wkroczyć w politykę krajową" - mówił Szymański.

Szymański - jak przyznał - był zaskoczony, słysząc że Tusk chce jednak starać się ponownie o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. "Przez te 2,5 roku w Brukseli powinien łatwo zrozumieć, że jeśli się pełni funkcję międzynarodową, to trzeba zachowywać się bardzo ostrożnie wobec polityki krajowej, w szczególności w tej delikatnej sytuacji, kiedy wybory w 2015 roku poszły zupełnie nie po jego myśli" - ocenił wiceminister.

Zaznaczył, że za kandydaturą Saryusz-Wolskiego przemawia też potrzeba poważnych reform i "nowego otwarcia" we wszystkich instytucjach europejskich. "Europa naprawdę potrzebuje poważnych zmian. To też jest argument na rzecz Jacka Saryusz-Wolskiego. Donald Tusk jest kandydatem powstrzymującym zmiany, jest kandydatem status quo, niechętnym temu, by realne zmiany zaszły w Europie" - powiedział Szymański.

Wyjaśniając sobotnią decyzję MSZ, szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił PAP, że Polska zdecydowała się zgłosić tę kandydaturę "ze względu na wysoki poziom merytoryczny" Saryusz-Wolskiego, jego doświadczenie i zasługi na rzecz integracji europejskiej. Podkreślił, że kandydat "daje także rękojmię i gwarancję bezstronności", w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który "był jednym z liderów totalnej opozycji w Polsce".

Były premier Polski ubiega się o reelekcję na stanowisko szefa RE. Do czasu zgłoszenia kandydatury Saryusz-Wolskiego Tusk był jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko.