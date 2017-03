Szymański w RMF: Saryusz-Wolski ma mnóstwo powodów do tego, by być kandydatem na najwyższe stanowisk

"Jacek Saryusz-Wolski ma mnóstwo powodów do tego, by być kandydatem na najwyższe stanowiska. Przez ostatnie lata Platforma Obywatelska nie zwróciła na to uwagi - wręcz przeciwnie, pozbawiała go różnych stanowisk" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych, Konrad Szymański. "Ta sprawa nie jest całkiem zakończona. Nie dotyczyła tylko i wyłącznie wyborów. Dotyczyła również zasad gry w Radzie Europejskiej, różnic opinii co do tego, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować w Unii" - dodał. "Z całą pewnością Jacek Saryusz-Wolski lepiej realizowałby polskie interesy w UE niż wiele innych osób" - ocenił.