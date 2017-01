Tajemnicze zaginięcie 25-latka z Chojnic

Policjanci poszukują 25-letniego Łukasza Szczupackiego, mieszkańca Chojnic, który zaginął 2 stycznia. Tego dnia mężczyzna wracał z Niemiec do Polski. Skontaktował się telefonicznie z rodziną i poinformował, że jest w Gdańsku. Do domu jednak nie dotarł.

Zdjęcie Zaginiony Łukasz Szczupacki z Chojnic /Policja

25-latek ostatni raz skontaktował się z najbliższymi w niedzielę, 2 stycznia. Od tego momentu nie nawiązał już z rodziną żadnego kontaktu.



Tajemnicze zaginięcie

Reklama

W ubiegłą niedzielę rozmawiał przez telefon z siostrą. Poinformował ją, że wrócił busem z Niemiec do Polski i przebywa w Gdańsku. Z rozmowy wynikało też, że miał zamiar wrócić najbliższym pociągiem do Chojnic. 25-latek nie dotarł jednak do miejsca zamieszkania.

Rysopis zaginionego

Łukasz Szczupacki ma 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie, ciemne włosy i niebieskie oczy. Nie wiadomo, jak był ubrany w dniu zaginięcia.



Policja apeluje do wszystkich osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 25-latka, by skontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym KPP w Chojnicach pod nr tel. 52 395-61-70 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 112 lub 997.