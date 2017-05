Taranował pieszych autem. "Kierowca z Monciaka" będzie się leczyć psychiatrycznie na wolności

Michał L., znany jako "kierowca z Monciaka", może leczyć się poza zakładem psychiatrycznym. Sąd w Gdańsku odrzucił dziś zażalenie prokuratury na wcześniejszą decyzję o zwolnieniu mężczyzny. W lipcu 2014 r. Michał L. potrącił na sopockim Monciaku i molo 23 osoby. Biegli uznali, że był niepoczytalny i nie wiedział, co robi.

W kwietniu tego roku sąd zdecydował o wypuszczeniu mężczyzny z zakładu psychiatrycznego. Z dwóch różnych opinii biegłych wynikało, że stan zdrowia psychicznego mężczyzny poprawił się, i że może on kontynuować leczenie poza szpitalem. Zażalenie w tej sprawie zostało wniesione na polecenie Prokuratury Krajowej.



Z komunikatu opublikowanego w tej sprawie wynikało, że konieczne jest dalsza izolacja mężczyzny, decyzja sądu była nietrafna, bo źle oceniono dowody w tej sprawie. Dziś sąd nie podzielił takiego podejścia i w całości odrzucił zażalenie. Obecny w sądzie prokurator nie chciał skomentować decyzji i nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy.



Zadowolony z rozstrzygnięcia był natomiast pełnomocnik Michała L. "Klient dalej będzie się leczył, dalej będą stosowane środki, które są przewidziane przez sąd. Nadal będziemy mieli do czynienia z terapią, i to wielopłaszczyznową, z leczeniem psychiatrycznym i zakazem prowadzenia pojazdów. Wszystko to się odbywa w ramach dozoru elektronicznego. W przypadku, gdyby Michał L. uchylał by się od leczenia, od razu sąd byłby o tym informowany. W związku z tym naszym zdaniem zapewnia to bezpieczeństwo zarówno jemu jak i całemu społeczeństwu" - mówił mecenas Jacek Potulski.



Dodał, że prawo do wniesienia kasacji w sprawie ma jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. Kolejny raz o zaostrzeniu lub złagodzeniu środków zapobiegawczych wobec Michała L. sąd będzie decydował za rok. Aktualnie - jak mówił Jacek Potulski - Michał L. szuka pracy i próbuje wrócić do normalnego życia.