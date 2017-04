​Tatry: Śmiertelny wypadek na Gąsienicowej Turni

W rejonie Gąsienicowej Turni w Tatrach doszło w poniedziałek do śmiertelnego wypadku - poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zdjęcie TOPR zdj. ilustracyjne /Igor Marcin Jozefowicz/REPORTER /

Ratownicy na pokładzie śmigłowca dotarli na miejsce zdarzenia i przetransportowali ciało do Zakopanego. To już kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnim czasie. 2 kwietnia do podobnego zdarzenia doszło w rejonie Mięguszowieckich Szczytów.

Gąsienicowa Turnia wznosi się nad Halą Gąsienicową, we wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich. Turnia ma cztery wierzchołki, z których dwa najwyższe mierzą 2279 m n.p.m. Gąsienicową Turnię przecina czerwony szlak prowadzący z Kasprowego Wierchu na Zawrat.

Pogoda w Tatrach zachęca do wędrówek, jednak wysoko w górach panuje pełnia zimy - informuje Tatrzański Park Narodowy. Szlaki turystyczne pokryte są świeżym, mokrym śniegiem, pod którym występują oblodzenia. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.